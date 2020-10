Nacional, a seguir con buen paso en Liga: visita al urgido Bucaramanga

Atlético Nacional visita al Atlético Bucaramanga, este martes 6 de octubre desde las 8:10 de la noche, por la fecha 12 en la Liga colombiana 2020. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio buscarán una nueva victoria que les permita afianzarse en la tabla contra un duro equipo ‘leopardo’ que necesitan un triunfo para volver a la pelea por un lugar entre los ocho.



La victoria contra Envigado Fútbol Club le quitó un peso de encima a Atlético Nacional, quien se volvió a meter en la parte alta de la tabla y espera que contra Bucaramanga pueda continuar la senda ganadora que le permita escalar más posiciones. El conjunto verdolaga sufrió un gran desgaste en los últimos tres partidos y Osorio determinó darles descanso a varios jugadores en su nómina, comenzando su tradicional ‘rotación’.

Seis jugadores ingresan a la nómina de convocados con respecto al último partido frente a Envigado: Sebastián Guerra, Jorge Segura, Juan David Cabal, Yilmar Velásquez, Estéfano Arango, Yair Mena. Estos jugadores reemplazarán a Aldair Quintana, quien ya está con la Selección Colombia, Diego Braghieri que terminó con molestias en su cabeza y cuello, luego de un fuerte choque con Neyder Moreno. Christian Mafla, Baldomero Perlaza, Vladimir Hernández y Jefferson Duque, quienes tuvieron descanso.



Geisson Perea quien regresó a la titularidad contra los naranjas, confía en que Nacional se mantenga por la senda del triunfo. "Debemos mantener el equilibrio. Los objetivos están claros y en diciembre esperamos cumplirlos a cabalidad, no estamos en un momento fácil, pero estamos en la capacidad de soportarlos y salir adelante. "Primero debemos ir a buscar el resultado, con mucha estrategia, con mucha inteligencia. Siendo solidarios en cada sector de la cancha y aprovechando nuestras fortalezas en función del equipo".



El técnico Juan Carlos Osorio seguirá buscando la seguridad en su equipo, para seguir amoldando la idea de juego ofensiva que busca con los antioqueños. “Agradezco al grupo, tenemos jugadores muy talentosos. No habíamos podido lograr un buen resultado, esperamos recuperar esa confianza y que podamos elegir los jugadores de la mejor manera en una Liga tan complicada que juegan de una manera diferente a la nuestra. Es cuestión de cada uno identificarse o no con una idea particular de juego. Apreciamos todas, pero creemos en la nuestra. Vamos a tratar de mejorarla y modificarla para competir mejor con los equipos que hay en Colombia”, remarcó.



Por parte de Atlético Bucaramanga, regresa el central uruguayo Steve Makuka a la nómina inicialista tras pagar la fecha de sanción debido a que había acumulado cinco tarjetas amarillas. Bernaldo Manzano estará ausente por su convocatoria a la Selección Venezolana para los partidos por las Eliminatorias Suramericanas.

Datos entre Bucaramanga y Nacional



En el historial, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional han disputado por Liga 187 partidos, de los cuales, los santandereanos ganaron 63 frente a 83 de los verdolagas y 41 partidos terminaron empatados. 222 goles anotaron los ‘leopardos’ frente a 286 de los antioqueños.



Atlético Bucaramanga es uno de los peores locales de la Liga. De cinco partidos disputados, ganó uno, empató tres y perdió uno. Anotó cuatro goles y le marcaron cuatro. Además, no gana desde el 1° de marzo cuando supero como visitante al Cúcuta Deportivo 0-1. Bucaramanga es el equipo que concedió más goles de cabeza (5) en la presente Liga, el 33 por ciento de su total (5/15).



Atlético Nacional es el equipo que anotó más goles en la Liga con 22 goles. Es el cuarto mejor visitante del campeonato, de sus 18 puntos, logró 10 fuera del Atanasio, ganando tres, empatando uno y perdiendo el restante.



De los últimos ocho encuentros entre ‘auriverdes’ y verdolagas, Nacional ganó cuatro, empató tres y perdió uno. Además, Bucaramanga no vence a Nacional como local desde mayo de 2007 cuando lo superó por 3-2 con goles de Mauricio Romero y Edwards Jiménez por duplicado, los antioqueños anotaron por intermedio de Oscar Passo quien marcó doblete.





Alineaciones probables



Atlético Bucaramanga: Jefferson Martínez; Jair Palacios, Steve Makuka, Martín Payares, Germán Gutiérrez; Henry Rojas, Homer Martínez, Jhon Pérez, Máicol Balanta, Johan Caballero; Diego Herazo.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Helibelton Palacios, Geisson Perea, Diego Braghieri, Christian Mafla; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade; Vladimir Hernández, Yerson Candelo, Jefferson Duque.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alfonso López.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

VAR: Fernando Acuña (Boyacá).



T.V.: WIN +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8