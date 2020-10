América tendrá a su cuarto arquero en las dos próximas fechas de Liga

“Al que le van a dar, le guardan”. Esa frase que tanto se ha escuchado en boca de las abuelas encajó perfectamente con lo que atraviesa Jeison Pinillo, luego de la convocatoria de Éder Chaux con la Selección Colombia, pese a que en este momento no es titular con América de Cali en la Liga Betplay 2020.



El arquero tolimense ha hecho parte del proceso de Carlos Queiroz y fue convocado por el portugués al combinado que disputará las dos primeras fechas de las Clasificatorias al Mundial de Catar 2022 luego que David Ospina quedara descartado por tener que cumplir con un aislamiento obligatorio en Nápoles (Italia) ante un rebrote de coronavirus en esa localidad.

Pero la contingencia afecta directamente al América, al que también le convocaron a la Selección Venezuela a Joel Graterol, que actualmente es el guardameta inicialista del elenco escarlata. Pero hay más, el tercer golero, Luis David Quintero, está incapacitado desde 15 días luego que sufriera una inestabilidad y tuvieran que realizarle una cirugía reconstructiva de su hombro izquierdo, que lo deja varios meses fuera de competencia.



Así las cosas, el técnico Juan Cruz Real tendrá que acudir al cuarto guardameta, Jeison Pinillo, de 22 años, para los partidos ante Envigado este miércoles (6:05 p.m.) de la jornada 12 y el domingo 11 de octubre (6:05 p.m.) de la fecha 13 frente a Patriotas en Cali. Y tendrá que escoger como suplente a Juan Diego Jaramillo o Erick Pineda.



Sobre lo que ha venido haciendo al lado de Joel Graterol y Éder Chaux, quienes han ocupado la titularidad, Pinillo dijo en el ‘Súper Combo del Deporte que “cada día trabajamos ayudándonos, corrigiéndonos todos y dándonos consejos, estoy muy contento de compartir con esos dos grandes personas y compañeros, no sabíamos lo de Éder, incluso hablamos de jugar el miércoles, estamos pensando en hacer una buena presentación en Envigado, la noticia me cogió con sorpresa y lo felicito por la convocatoria. No sabría quién será el suplente, a Jaramillo lo conocí antes de mi préstamo, es muy bueno, estuvo con la Sub 20. Esperamos que con la ayuda de Dios todo se nos dé, ratificar, mostrar seguridad y responder a la confianza”.



Por su parte, Ricardo Muñoz, preparador de arqueros que arqueros que trabajó en el elenco rojo, hoy vinculado al Atlético de Cali en la Primera B, señaló sobre Pinillo: “Es un arquero muy joven, de muy buenas capacidades técnicas, en el Atlético nos dio una muy buena mano, tiene una muy buena talla, está por los 1.91 metros, da mucha seguridad en la parte de atrás y maneja muy bien el área. Yo estuve un año en América con él y cuando pasé al Atlético propuse su nombre para que nos reforzara, luego América vio sus cualidades y quiso volver a tenerlo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces