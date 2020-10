Las situaciones que siguen causando preocupación en el Deportivo Cali

Deportivo Cali hizo un ensayo en Montería para tratar de darles ritmo a jugadores que no venían siendo utilizados por el técnico Alfredo Arias, pero esa rotación de cinco jugadores no resultó positiva.



Ítalo Cervino, el asistente que en los últimos dos partidos se ha sentado en el banquillo verdiblanco ante la sanción de Arias, señaló en la rueda de prensa que “hay 30 titulares”, pero lo cierto es que algunos futbolistas siguen muy lejos de su nivel para confirmar por qué llegaron al cuadro vallecaucano.



Respecto al conjunto que inició el partido en el triunfo 2-0 sobre Alianza Petrolera, estas fueron las variantes azucareras para disputar el juego en Montería: Andrés Balanta, Kevin Velasco, Andrés Arroyo, José Enamorado y Jesús Arrieta, mientras que salieron Juan Daniel Roa, Agustín Palavecino, Deiber Caicedo (expulsado), Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez.



José Enamorado ni Jesús Arrieta, futbolistas costeños, acostumbrados a la alta temperatura, no fueron solución en ataque para desequilibrar un resultado que por lo visto en el primer tiempo, sabe a poco. El juvenil Andrés Arroyo intentó ser más profundo, aunque Jaguares logró controlarlo en algunas acciones.



Y pese a que Cervino hizo las modificaciones respectivas en el desarrollo del encuentro frente a Jaguares (Jhon Vásquez por José Enamorado, 1ST) Harold Gómez por Darwin Andrade, 1 ST), Agustín Palavecino por Jesús Arrieta (20 ST) y Juan Daniel Roa por Andrés Arroyo, 45+1 ST), Cali no mejoró mucho y terminó conformándose con un punto, gracias a la buena actuación del arquero David González.



Otro factor que volvió a encender las alarmas en el equipo verdiblanco es el de las expulsiones, ya que al minuto 15 del complemento vio la tarjeta roja el volante Jhojan Valencia, convirtiéndose en el sexto jugador que deja al equipo con 10 hombres en apenas 11 partidos.



Alfredo Arias ya había exteriorizado su molestia por ese tema la semana pasada, anunciando que iba a tener mano fuerte, y de hecho Andrés Colorado no viajó a Montería. Pero es que el mismo entrenador se perdió dos fechas por una sanción de Dimayor luego del compromiso que terminó 3-3 en Armenia frente al Cúcuta, cuando el onceno caleño estuvo buen tiempo arriba en el marcador.



Se espera que este miércoles (4:00 p.m.) en el estadio de Palmaseca se puedan corregir esas deficiencias en el partido frente a La Equidad, que contará con el arbitraje de Wílmar Roldán.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces