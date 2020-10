Las confesiones de Dayro Moreno: sus inicios, la rumba e intimidades

A sus 35 años, Dayro Mauricio Moreno regresó a Colombia como el gran fichaje de Once Caldas, luego de finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba en Argentina.



El goleador sabe lo que es brillar en la liga local, por lo que volver al equipo de sus orígenes es una gran oportunidad para tomar protagonismo y seguir acumulando éxitos a nivel profesional.

Con la vuelta del exgoleador de Nacional, Millonarios, Tijuana, entre otros, al FPC, el medio Grueso Calibre reveló una entrevista que le realizó a Dayro en el 2013 cuando era jugador del Junior de Barranquilla, en la que el artillero contó detalles de su vida personal, pues habló de sus inicios en el fútbol, el gusto por la rumba, y algunas de sus intimidades:

Inicios



"Yo tenía diez años, y como se dice yo era el chacho pero en el fútbol, gracias a Dios desde pequeño yo jugué bien al fútbol. Entonces a mí me pagaban en ese tiempo, como decir para la gaseosa. Yo tenía 10-11 años y yo jugaba con gente de 17-18 años, siempre fui guerrero, entonces siempre me llevaban en la buena. Para un campeonato siempre me 'halaban', como decimos en el barrio; vamos para un campeonato allí cerca, en el Espinal, Ibagué, el Guamo, en pueblos así cerca. Me pagaban y ahí uno va cogiendo cancha, va aprendiendo como son las cosas, y gracias a Dios eso me sirvió muchísimo para salir a temprana edad de mi casa y madurar".



"Yo llegué a Manizales ganándome 70.000 pesos. Tuve un tío, un patrocinio muy grande que gracias a Dios me consentía, siempre tenía los mejores guayos, siempre me daba las cosas, siempre me mandaba plata porque yo le decía que no me alcazaba. Me mandaba sus 200-300, y yo me mantenía sabroso como se dice".



"Cuando yo salí de mi pueblo, yo decía que iba a ser jugador profesional, gracias a Dios se me dio al año y medio de llegar a Manizales cuando debuté, también que iba a ser jugador de Selección Colombia. Campeón y goleador. Mi madre siempre tuvo la satisfacción de que siempre cumplí lo que prometí".



La rumba



"En vacaciones si le doy un poco duro, la verdad me gusta cuando estoy en vacaciones, me gusta el reguetón, la salsita, pero soy más de todo de reguetón.



¿Te han alcahueteado mucho por ser tan calidoso?

​

"Cuándo estaba empezando en el Once, sí, un poco, pero eso me ha servido para estar ahorita en donde estoy. Me alcahueteaban pero yo era consciente de esas cosas iban pasando, pero yo decía 'tengo que tomar seriedad de las cosas', todo el mundo no se las aguanta".



Alguna vez saliste de rumba y llegaste directo a la práctica?



Sí, la verdad sí. Lo hice varias veces, pero con la responsabilidad de siempre estar ahí de primeras (entrenamientos), pero sí varias veces lo hice. Gracias a Dios nunca me pasó nada (lesión), porque ahora no lo hago, la verdad ahorita no lo hago de ir así, gracias a Dios en el momento no me pasó nada, soy muy bendecido. Es muy peligroso".



Primer arete



"Desde pequeño siempre me ha gustado tener arete, cuando tenía 11 años me puse el primero (una candonga). Mi papá al principio me dijo, pero ya después yo le decía que eso era lo que me gustaba y ya que podía hacer, ya teniéndolo uno no podía hacer nada.