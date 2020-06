Bobadilla entre la incertidumbre por reinicio de Liga y sus jugadores

Cerca de un mes pasó Aldo Bobadilla en Paraguay, pasando la cuarentena, visitando a su familia y estando al tanto de los entrenamientos del Deportivo Independiente Medellín. La virtualidad le permitió al estratega poderoso, seguir al tanto del día a día de su plantel y con el protocolo definido, solo espera la fecha de inicio a los entrenamientos para reanudar ese proyecto deportivo con el conjunto antioqueño.

“Siempre estuvimos en contacto con los jugadores, pese a que estaba fuera del país. Seguimos trabajando, esperando la fecha de inicio de los entrenamientos en cancha. Tengo fe que se elija la mejor opción para el torneo, cubriendo los contratos correspondientes. Yo no quiero hacerme una película ni ilusionarme con algún formato de competencia. Seguramente, Medellín va a tener muchos partidos cruzados entre la Liga y Copa Libertadores y eso preocupa, lo mismo que haya algún contagiado, eso retrasaría el campeonato. Confío en la inteligencia de los directivos y que podamos terminar de la mejor manera este año”, señaló el entrenador quien llegó el pasado viernes 19 de junio al país.



Sobre algún formato de campeonato que prefiera, Bobadilla no tomó postura y solo tuvo reparos en el protocolo por la disparidad de tiempos entre los entrenamientos individuales y grupales. “Es muy difícil hablar de lo que pasa si aún no se definió el campeonato, si se van a jugar dos o tres torneos, contando la Copa Colombia. Nosotros tenemos la Copa Libertadores y según el protocolo, debemos tener 27 jugadores, siendo 22 fijos y cinco en una lista espejo. Tenemos que esperar lo que los directivos puedan definir el sistema del campeonato y las fechas para volver a entrenar. Me parece que los entrenamientos individuales son muy largos, con respecto a los grupales. Después de tanto tiempo sin entrenar y para volver a la competencia, es preocupante, pero debemos llegar de la mejor manera y estar listo física y anímicamente”.



Recordando que solo podría tener 27 jugadores a su mando, el guaraní insiste en que todos tengan una buena salud con el desgaste de partidos dependiendo los campeonatos que se disputen. Medellín aún le restan cuatro partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que seguramente retorne en septiembre y eso no lo pierde de vista Aldo.



“Ojalá no se lesione nadie, porque ahí estaríamos complicados. Este cuerpo técnico ha sabido manejar bien las cargas en los jugadores. La salida de algunos jugadores fue porque terminaron sus contratos, con (Federico) Laurito, no tuvo mucha cabida y quería cambiar de aire. No quiero comprometerme con nadie, sería imprudente buscar jugadores sin saber el sistema del campeonato y la cantidad de deportistas en los planteles. En medio de la pandemia, Medellín ha estado a la altura con todos sus empleados, están bien atendidos. No satisfechos, porque quisieran trabajar, pero no es posible. Apostamos a un trabajo, tenemos un buen plantel y contamos con chicos de las fuerzas básicas”, indicó.



Además, “estamos pasando un momento muy difícil por la pandemia, para exigirle refuerzos a los dirigentes, le digo a los jugadores que cuiden su trabajo, los aconsejo para que den su mayor esfuerzo. Respeto mucho mi plantel y hasta el momento han estado llevando a flote nuestro trabajo”.



El ex arquero de la Selección Paraguaya aclaró que no se cierra la oportunidad en poder traer refuerzos al equipo, aunque esa no es su prioridad. Lamentó que se hayan ido jugadores como Hernán Pertuz y Juan Fernando Caicedo, pero entiende que, en la cantera, puede encontrar alternativas. “Hernán (Pertuz) terminó su contrato, él debutó cuando yo jugaba en el equipo. Tuvo una larga recuperación y evaluamos su continuidad, lastimosamente no logró jugar muchos partidos con nosotros. Juan Fernando (Caicedo) fue un gran jugador del equipo, aunque no marcó



goles con nosotros, marcó diferencia en el equipo. Hay que darle oportunidad a otros jugadores, que vienen pidiendo pista”.



Bobadilla es positivo y aunque sabe que muchos jugadores importantes están migrando de la Liga, cree que el espectáculo no se va a afectar. “No creo que el fútbol colombiano baje su nivel, sabiendo que siempre hay jugadores jóvenes con mucha calidad. El rival y el poderse contagiar, son los temores con los que viviremos de aquí hasta que se normalice la pandemia o haya alguna vacuna”, sostuvo.



Por su parte, lo que más le agobia a Aldo es algún contagio en plena fase competitiva, sumada a la incertidumbre por no saber, cuándo van a comenzar a trabajar en campo. “Me preocupa que no se defina cuándo vamos a volver a entrenar y que haya personas cercanas que se puedan contagiar. Podemos hacer todos los protocolos, pero si hay un infectado, se retrasaría todo de vuelta”.



Motivador, trabajador y hasta sicólogo, Bobadilla ha sumado tareas en ese rol de líder en el grupo. “Tenemos un sicólogo y yo también los apoyo en la parte sicológica. No es fácil este momento, les trato de dar tranquilidad, ahora que se puede salir una hora al aire libre, la mayoría lo aprovechan. Hay un buen ambiente en los entrenamientos virtuales. Hemos avanzado mucho, tenemos el protocolo y esperamos buenos resultados en la reunión del 27 de junio”.



Finalmente, el paraguayo se tiene fe en que su equipo se destaque y pelee en todos los frentes en lo que resta del año. “Tenemos que iniciar el trabajo individual, que lleguen bien. Apenas se están acostumbrando al piso blanco, que entrenen en guayos. Tenemos un plantel donde el que está mejor, va a jugar. Siempre evalúo el rendimiento, tengo un plantel de 32 jugadores, donde puedo sacar hasta tres equipos muy competitivos”.