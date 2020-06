Andrade, Roa y Caicedo: detalles de la actualidad del Deportivo Cali

Deportivo Cali había anunciado hace un tiempo que con todo su plantel estaba lista la renovación de los contratos, por lo menos hasta diciembre.

No obstante, con el único futbolista que estaba pendiente la extensión de su vínculo era con el lateral izquierdo Darwin Andrade, y a falta de 7 días para que venza la fecha límite, aún no es posible que el Comité Ejecutivo llegue a un arreglo con él.



Cali le ofreció un salario y vinculación hasta diciembre próximo, pero, al parecer, el defensor tiene propuestas de equipos del sur del continente y miraría la posibilidad de regresar al exterior, ya que antes estuvo en Bélgica. Lo cierto es que el tiempo se agota.



“Darwin no ha firmado y la posición del Cali es inamovible e innegociable”, le respondió Marco Caicedo, presidente de la institución, a FUTBOLRED sobre el caso del lateral. Por ahora sería el único titular de la formación de Alfredo Arias que no se mantenga.



De la misma forma, sobre el caso del volante Andrés Felipe Roa, quien se encuentra a gusto en Independiente de Avellaneda y la segunda cuota pendiente de su opción de compra vence el 30 de junio, se supo que el club argentino enviaría una contrapropuesta que consiste en bajar de 900.000 a 800.000 dólares el costo de la misma, pagándola en tres giros de 400.000, 200.000 y 200.000 dólares, algo que el directivo verdiblanco no está dispuesto a aceptar.



Roa ha sido importante en la campaña del cuadro rojo gaucho, pero la situación económica lo tiene acorralado para cumplir con el compromiso contraído.



Marco Caicedo, sobre ese aspecto específico, sostuvo que “no ha habido oferta oficial por parte de Independiente y la posición del Cali es la misma, inamovible e innegociable”.



De no fructificar ninguna propuesta económica por Roa, el mediocampista atlanticense debe llegar a la capital vallecaucana después del 1 de julio. Es más, hay quienes señalan que ya tiene listo cupo en un vuelo humanitario.



En estos días de escaso flujo en caja, también ha surgido la versión de que el extremo Deiber Caicedo estaría en la mira de Atlas, donde ataja Camilo Vargas, y de las Águilas del América. Cali lo tiene como uno de sus mejores canteranos en la actualidad, pero no se puede desconocer que la operación representaría un buen ingreso para el club azucarero.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces