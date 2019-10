Nacional llega motivado: seis datos de su superioridad sobre América

Este sábado en el Pascual Guerrero se vivirá uno de los duelos más importantes de la fecha 18 en la Liga. ‘Verdolagas’ y ‘diablos’ se ven las caras, con realidades opuestas y buscando una alegría para sus aficionados. Previo a este partido, los antioqueños llegan con seis datos estadísticos que los motivan para teñir de verde paisa la sultana del Valle.

10 años de invicto: Desde el 2 de octubre de 2010, América no vence a Nacional por Liga. En aquella ocasión fue por 2-0 con goles de Jhon Lozano y Wilson Morelo. Han pasado siete encuentros en los que los vallecaucanos empataron uno y perdieron seis.



Sin goles escarlatas desde 2011: El 3 de septiembre de 2011 fue la última vez que América le marcó a Nacional por Liga, fue en el Pascual Guerrero en el recordado 2-4, donde brilló por los ‘verdolagas’ Dorlan Pabón con un doblete y los ex ‘diablos’ Avilés Hurtado y Jhon Valencia. Por los locales anotaron Jorge Artigas y Andrés Cadavid.



Cuatro victorias consecutivas de Nacional: Tres partidos en el Atanasio y uno en Cali terminaron con resultado a favor de los antioqueños y como coincidencia por 2-0. El último partido en el Pascual se lo llevó Nacional el pasado 18 de agosto de 2018 con goles de Alexis Henríquez y Dayro Moreno.



Superan el historial al América: En Liga han disputado 246 partidos, de los cuales los ‘escarlatas’ ganaron 84 frente a 87 de los ‘verdolagas’. 75 empates completan el historial. En goles marcados, Nacional ha convertido 317 contra 315 de los americanos. Aunque la diferencia no es mucha, los antioqueños han sabido marcar diferencia en los últimos años.



Nacional es el mejor visitante de la Liga II-2019: Ocho partidos ha disputado Nacional siendo visitante, siete de los cuales han sido por fuera del Atanasio. El resultado ha sido de cuatro victorias y cuatro empates, anotando 11 goles y recibiendo cinco. 16 de los 33 puntos que tiene en la tabla, los consiguió como foráneo.



Los ‘verdes’ con el mejor ataque de la Liga: Nacional ha marcado 28 goles en el presente campeonato, solamente igualado por el DIM como los equipos que más han marcado. A diferencia de su rival de patio, Nacional ha descentralizado su poder ofensivo y tiene anotadores a defensas, volantes y delanteros. Por lo que se le hace más complejo al rival referenciar un solo jugador.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín