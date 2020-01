Gustavo Torres, criticado fichaje de Nacional: 'Quiero reivindicarme'

Atlético Nacional presentó siete jugadores para la temporada 2020. Uno de los hombres que más polémica causó al saber que continuaba con el equipo era Gustavo Torres. El caucano quien militó en el año 2019 en San Lorenzo de Argentina y Rionegro Águilas fue protagonista por sus actos de indisciplina y su bajo rendimiento.

En diálogo con la periodista Pilar Velásquez, Torres se mostró arrepentido por la mala imagen que ha dejado en los últimos años, los gestos desafortunados con Nacional en el 2018 y la salida por la puerta de atrás de los ‘cuervos’ y ‘dorados’.



“Estoy muy contento por esta nueva oportunidad que me brindó la vida y el fútbol. Quiero estar a la altura y reivindicarme con Atlético Nacional. Le doy las gracias al ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) por la confianza, he venido trabajando con el equipo desde el año pasado y buscaré estar a la altura que el club necesita”, indicó el atacante caucano.



Además, “los antecedentes que sucedieron en los años que estuve en el equipo no fueron los mejores, ni en lo futbolístico, ni en lo disciplinario. Estaba muy joven, ganando experiencia, la hinchada tiene derecho a expresarse. Pero sepan que estoy trabajando con mucha humildad, quiero superarme y aportarle al equipo con mi fútbol, espero demostrar mi profesionalismo dentro y fuera de la cancha”.



Sobre la importancia de estar de nuevo con los ‘verdolagas’, donde tiene contrato hasta 2022. “Es muy gratificante jugar con la camiseta de Atlético Nacional. Ahora tengo la oportunidad de estar de nuevo, es un reto y un compromiso para afrontar lo que viene. Estoy más maduro, el pasado lo dejé atrás y cuento con el deseo de seguir mejorando”, precisó.



En cuanto a lo que vivió en el 2019, Torres comentó que “el año pasado no fue el mejor para mí. Tuve poca continuidad en los equipos que estuve, viví lesiones. Cuando estuve por fuera de Nacional, añoraba muchas cosas que tuve en el equipo y que no las había aprovechado. Estar en este equipo es algo muy grande. A los hinchas les digo que apoyen al equipo, yo solo soy un jugador que vine a aportar”.



“Con el ‘profe’ Juan Carlos Osorio hablamos, me puso unas condiciones claras para estar en el equipo. Lo único que queda es seguir adelante y aprovechar la confianza que me están brindando. Solo quedan palabras de agradecimiento y el compromiso para pelear por los objetivos que tiene el equipo”, añadió.



Finalmente, habló sobre los directivos del equipo que apostaron por su continuidad y el compromiso para este 2020. “El ambiente ha estado pesado, pero los directivos se la han jugado por mí. El fútbol es de resultados y hay que demostrarlo. Soy una persona con más experiencia que viví situaciones adversas. Lo pasado es pisado, tengo objetivos claros y debo aprovechar esta última oportunidad que tengo en el club”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín