Sebastián Gómez y el deseo del regreso del fútbol: 'tengo esperanza'

La pelota paró de rodar debido a la pandemia y Sebastián Gómez tuvo que cambiar su rutina, realizando entrenamientos en casa, compartiendo el tiempo con su familia y hace pocos días, comenzó su rol como padre de Liam, su hijo que nació el pasado 23 de mayo.

“Tengo la esperanza, que el regreso al fútbol sea de la mejor manera, viendo cómo se han venido adelantando los entrenamientos en otros países, es algo que me motiva mucho. Queremos volver a estar en una cancha, estando con los compañeros, ojalá los protocolos sirvan para que se pueda dar de la mejor manera”, indicó Gómez.



Además, “estar en Nacional es haber cumplido un sueño de poder vestir la camiseta y espero seguir destacándome y conseguir muchos objetivos que me he propuesto en mi carrera”.



Sobre el pronto regreso a los entrenamientos, primero individual, luego en grupo y en agosto, si todo sale bien, arrancan la competencia, Sebastián precisó que “primero debe estar la salud, sabemos que será raro jugar sin público, ellos nos dan su aliento, pero sabemos que nos van a enviar su energía positiva y esos nos debe motivar para lograr los objetivos que tenemos”.



Finalmente, habló sobre cómo han venido retomando la actividad en algunos países de Europa. “Es muy bueno que en otros países regrese el fútbol, ojalá en Colombia podamos hacer lo mismo, nos hace falta el fútbol y ojalá podamos estar todos con los cuidados necesarios”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8