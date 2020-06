Déinner Quiñones extraña el fútbol, pero se ha gozado la cuarentena

Cerca de cuatro meses sin competencia, Atlético Nacional mantiene a punto física y mentalmente a su equipo de cara al reinicio de los entrenamientos individuales en su sede deportiva. Déinner Quiñones valora el esfuerzo que su equipo hace para que estén bien y que se hayan adelantado en las adecuaciones para regresar al trabajo en cancha.



“Saber que Atlético Nacional está preparado para el reinicio de los entrenamientos, es muy importante. Desde el primer día de la cuarentena, ellos han estado muy atentos para no dejar ningún detalle al azar”, precisó.



En cuanto a cómo espera el retorno a la competencia, Quiñones señaló que “me imagino un regreso diferente al fútbol. Con el protocolo hace que no contemos con nuestros hinchas en la tribuna. Nosotros debemos prepararnos y estar muy bien para cuando se dé la fecha de reinicio. Espero que sea pronto”.



Sobre la cuarentena, “he experimentado muchas vivencias, pero compartir con mi familia, con mi hijo, me hace sentir muy feliz”. Próximamente, Déinner será padre por segunda vez, esta vez de una niña.



Volviendo al aliento de los aficionados y la dificultad que será no poderlos tener en el estadio, es algo que no le gusta a Quiñones, pero espera que el reencuentro sea pronto, con todas las medidas sanitarias. “De todo esto del regreso al fútbol, los hinchas van a hacer falta. Ellos nos apoyan y nos alientan desde las gradas”.



Finalmente, opinó sobre cómo fueron los reinicios del fútbol en Europa, para tenerlos en cuenta en esta parte del mundo. “Las ligas europeas han manejado muy bien los protocolos y son ejemplos para seguir ese camino y que la competencia se reanude lo antes posible”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8