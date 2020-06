El drama de un mundialista con Colombia: ‘Pensé en jugar gratis’

Fue múltiple campeón en Argentina. Jugó en River Plate, saltó a Europa y también representó a la Selección Colombia en un Mundial. Hoy vive un drama, sin jugar hace un año, señalado por las lesiones, preparándose por su cuenta y esperando que pase la crisis por coronavirus para conseguir un equipo que le dé la oportunidad de demostrar que, a sus 29 años, todavía está vigente y puede reforzar a cualquier club.



Carlos Mario Carbonero pasó de la gloria al olvido en los últimos años. Era promesa y brilló en River, jugando al lado de Teófilo Gutiérrez. Cayó de carambola al Mundial 2014, por la lesión de un jugador de José Pékerman. Luego se fue a Italia para jugar con Sampdoria, y fue allí donde sufrió una grave lesión de rodilla que no lo ha dejado ser el mismo.



El bogotano relató, en charla con ‘Ole’, su presente. “Estuve unas dos o tres semanas entrenándome con la agremiación de la Federación Colombiana en Cali hasta que se tuvo que parar todo por causa de la pandemia. Ahora estoy sin club, sólo trabajando y manteniéndome en forma, esperando cualquier oferta para poder volver jugar”, comentó.



Carlos Mario no baja los brazos y cree que podrá conseguir un club. “Sigo entrenando como si estuviera jugando profesionalmente. La idea es seguir preparándome porque en cualquier momento puede salir algo. Creo que Dios lo sabrá y estoy tranquilo. La fe es lo último que se pierde y tengo que seguir pensando en poder volver a jugar”, aseguró.



“Pensé en volver a jugar gratis, pero no me dieron la oportunidad. Después de que me quedé sin club una temporada decidí, a través de los intermediarios, decirles quería volver a jugar y mostrarme, no me importaba cuánto dinero iba a cobrar ni donde sería”, confesó Carbonero quien dejó claro que su grave lesión de rodilla es cosa del pasado.



“Creo que eso fue lo que me frenó la evolución que venía teniendo. La lesión que tuve fue en los meniscos de la rodilla derecha, y después de eso se me cerraron mucho las puertas. Me costó recuperarme, me tomó mucho tiempo y varios años. Creo que a raíz de eso me perdí un poco porque surgieron diferentes situaciones en mi vida. Pero hoy puedo decir que me siento muy bien y tengo las expectativas de volver a estar en un club”, puntualizó.