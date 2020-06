El mensaje de Wuilker Faríñez para los hinchas de Millonarios

Esta semana, Millonarios y Lens oficializaron el negocio por Wuilker Faríñez. El arquero venezolano se irá del azul tras dos años y medio en la institución y aspira a brillar en el fútbol europeo.

Faríñez se despidió este sábado con un mensaje en sus redes sociales y allí agradece a la hinchad que siempre lo apoyo desde las tribunas.

“A la gran afición azul y blanco que desde el primer día me brindaron su apoyo incondicional, ustedes que me acompañaron en esta sucesión de hechos gratificantes, infinitas gracias. Me voy con la plena satisfacción de haber dado todo lo mejor de mi como profesional y como persona. Nos vemos pronto familia", escribió.

Los seguidores también le agradecieron sus actuaciones en este tiempo en la institución con la que logró ganar una Superliga y ser importantísimo en clásicos y juegos de copas internacionales.