Brayan Rovira preparado para donde toque jugar la Liga colombiana

Atlético Nacional avanza su tercera semana de trabajos individuales en su sede deportiva de Guarne, a la espera que el Gobierno Nacional defina la fecha y si es en una o más sedes de la Liga colombiana. Los verdolagas se encuentran motivados y Brayan Rovira es uno de los que no ve la hora para que la pelota comience a rodar.



“Lo más importante es que vuelva el fútbol, tenemos que estar preparados para jugar en cualquier cancha. Si la Dimayor y el Gobierno dispone jugarlo en una sede, lo haremos. Estamos más que preparados”, resaltó Rovira.



En cuanto a lo que ha analizado en este tiempo donde la competencia ha estado ausente, el volante indicó que “durante este tiempo, vi mucho fútbol y aunque me gusta jugar como volante de marca, estoy con la mejor disposición para lo que me requiera en la cancha”.



El ex Envigado y Bucaramanga le tiene una inmensa gratitud a Juan Carlos Osorio y por eso en cada sesión aprovecha al máximo sus indicaciones. “La mayoría de los trabajos han sido técnicos, volviendo a tomar esa sensibilidad con la pelota. Esperamos que pronto se vuelvan los entrenamientos grupales, nos estamos preparando de la mejor manera. Con el ‘profe’ Osorio voy a estar muy agradecido, la forma que ve el fútbol y lo analiza es muy buena. Es un sabio. Con él, he aprendido a posicionarme en la cancha y espero adquirir características de ida y vuelta, ser un jugador más de área”.



Además, “Nacional tiene un plan de trabajo estructurado, una forma de trabajar con gente con mucha experiencia y mucha dedicación. Ahora, con los trabajos de fuerzas y los alargues de distancia con realidades de juego, buscamos aprovechar en el espacio que tenemos para entrenar”.



Sobre jugar el campeonato en una o varias sedes, Rovira no le encontró ninguna dificultad y se adapta a lo que el Gobierno Nacional avale. “Nosotros concentramos un día y medio cuando jugamos de local y cuatro días cuando son partidos internacionales. Estamos preparados para concentrarnos mucho tiempo, queremos volver a jugar, estamos felices por volver a entrenar y dispuestos para lo que defina el Gobierno”.



El volante agregó que “es importante tener una fecha confirmada, pero independiente de eso, debemos estar preparados, entrenar de la mejor manera y estar listos para lo que venga. Nosotros estaríamos encantados en tener una fecha fija, pero sabemos que debemos esperar lo que pasa con esta pandemia”.



Frente a jugar sin público en lo que resta del año, Brayan comentó que “la hinchada siempre será importante para nosotros. Están en todos los estadios apoyándonos. Ahora que no lo van a estar, debemos darlo todo para conseguir los objetivos”.



Finalmente, expresó grandes sueños que quiere cumplir en el equipo antioqueño antes de dar el salto al exterior, hasta adelantó en qué país se ve jugando en un futuro. “Ahora pienso en Nacional quiero cumplir un gran ciclo en el equipo, para luego ir a Europa, me gustaría jugar en España en un futuro”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8