‘En Nacional lo di todo por mi gente y ciudad, acá tengo un propósito’

En la cuenta oficial del club en Youtube, Daniel Muñoz se presentó oficialmente con el Genk de Bélgica. El antioqueño saludó a los aficionados, recordó su corto paso por Atlético Nacional, habló de sus condiciones y las metas que tiene en Europa.

​

Recordemos incluso que Muñoz ya vio acción con el Genk, fue titular en el partido amistoso del sábado pasado frente al Lens. En aquella oportunidad jugó como volante de primera linea.

Respecto a su paso por el verde antioqueño, el paisa aseguró que “siempre lo di todo por el club, por mi gente, por mi ciudad” y aunque no alcanzó a conseguir títulos “siempre salía con la ambición de ganar y darle cosas importantes al equipo”.

​

​Por otro lado se definió como un futbolista que “no me ahorro una gota de sudor en cada entrenamiento, cada partido, de mí pueden esperar que siempre lo entregue todo, pase lo que pase, siempre daré lo mejor de mí y un poquito más”. Recordemos que justamente sus condiciones físicas y futbolísticas le permiten tener una polivalencia dentro del terreno.



Para finalizar, Muñoz reconoció que llegó a Bélgica con “un gran propósito personal, grupal, porque para eso me trajeron, para aportar, para aprender, para corregir”. En dicho sentido “espero llenar las expectativas del cuerpo técnico y dar siempre lo mejor de mí”.



Y con los aficionados fue directo: “Sé que es una hinchada que siempre alienta, que siempre apoya y espero cumplir con lo que esperan de mí”.