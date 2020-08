¿Rencor entre Mourinho y Casillas? Así habló el DT que lo sentenció

'Mourinhistas' vs 'Casillistas'. De ese calibre era el duelo entre el arquero titular de Real Madrid, recién coronado campeón mundial con España, y 'The Special One', el entrenador del club.

En medio hubo de todo: acusaciones, críticas furibundas de los hinchas por lo que consideraron un emblema del club, titularidad de Diego López, que estaba lejos de ser mejor que Casillas, pero el club ganaba la Liga y la Copa del Rey y aunque fallara en la Champions había confianza en el DT... Al fin, resultó ser un problema sin solución que acabó con el arquero en Porto de Portugal y el DT de vuelta al Chelsea en Inglaterra. No ganó nadie: perdió el Madrid.



Pasaron los años y ahora, cuando Casillas anuncia su retiro del fútbol, Mourinho da un paso al frente para hablar de la relación entre ambos: "Su inteligencia y su madurez han hecho que siempre nos respetemos y que, años más tarde, hasta hayamos podido cultivar una amistad honesta. Es un portero histórico del Real Madrid, de 'La Roja' y del fútbol mundial. Con él gané la Liga de los récords y con él he tenido momentos difíciles por mi decisión profesional, y jamás personal, de hacer jugar a otro compañero".



No hay rencor, a juzgar por las palabras del polémico portugués: "Todo el mundo sabe que, cuando le saqué del equipo, hubo algún enfrentamiento. No diría que fueron los egos, sino un problema entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid. No fue fácil para mí tomar esa decisión, ni para él aceptarla, pero tenemos una relación positiva. No es lo que todo el mundo piensa".



Habría que preguntarle a Casillas si guarda esos mismos sentimientos por el hombre que le impidió retirarse en el Madrid, como era su sueño. Es, por ahora, respetuosa y casi cariñosa la manera de Mourinho de explicar la situación, pero a esta historia le sigue faltando una versión...