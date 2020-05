Baldomero Perlaza se confiesa: el coronavirus y el reinicio de la Liga

De menos a más, Baldomero Perlaza se convirtió en uno de los jugadores imponderables de Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional, el volante habló en videoconferencia con los medios de comunicación donde manifestó el deseo de volver a jugar, pero solo cuando las condiciones de salud estén dadas para hacerlo. Por lo pronto tendrá una semana de vacaciones, determinación realizada por el equipo mientras se toman otras medidas para seguir con esta emergencia sanitaria debido a la pandemia por el covid-19.

“Estamos mirando las medidas de seguridad para que podamos volver a la cancha, se extraña mucho jugar. En la reunión de hoy, hablamos sobre las vacaciones colectivas. Extrañamos el fútbol, es una pasión que siempre hemos vivido. Los hinchas siempre nos alientan y en estos días sin estar en el estadio, los extrañamos. Por nosotros volveríamos ya a jugar, pero esa decisión no está en nuestras manos”, indicó el exSanta Fe.



Sobre cómo reparte su tiempo en casa, Perlaza destacó que “no ha sido fácil estar tanto tiempo encerrado, pero nos ha dejado una gran enseñanza. He compartido mucho con la familia, viendo Netflix, escuchar música, hacer oficio y lo más importante es que mi familia está bien. Cuando era más chico cocinaba y ahora volvió la rutina. Es bueno colaborarle a la familia haciendo oficio. En Netflix miro películas románticas, series interesantes. También juego Parchís, juego con mi hija y comparto mucho con mi familia”.



Además, “estoy contento por estar más tiempo con mi hija y con mi señora. En temporada se mantiene uno en viajes y ahora el tiempo lo estamos aprovechando. Este momento hemos tenido grandes enseñanzas”.



En cuanto a los trabajos que se puedan realizar al aire libre de manera individual y cerca a sus casas, Baldomero precisó que “no es lo mismo hacer los trabajos en grama que en cemento. Las recomendaciones básicamente es no salir, seguir haciendo los trabajos en casa, ser responsables y acatar las medidas del cuerpo técnico y de los médicos”.



Sobre las reflexiones de cuarentena, un posible regreso a la competencia a puerta cerrada en el segundo semestre del año, es algo que para el volante “será algo fuera de lo común. Se sentiría diferente, más como un entrenamiento, pero sabemos que debemos asumirlo con mucha responsabilidad”. También se planteó un escenario en el caso que no existiera más el fútbol: “No tengo otra cosa para replantearme, si no existiera más el fútbol, no sé qué haría. Siempre me ha gustado el fútbol”.



Finalmente, habló de la eLiga Dimayor donde jugará su compañero Jarlan Barrera y se refirió al cumpleaños 73 del equipo antioqueño. “He visto algunos partidos de la eLiga Dimayor, esperamos que a Jarlan (Barrera) le vaya muy bien. Del cumpleaños, agradezco por estar en Nacional, es una pasión de multitudes, estoy contento de hacer parte de esta gran institución. Sé que vienen cosas buenas después de este tiempo y que todo salga de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8