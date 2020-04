Wuilker Fariñez encabeza la lista de jugadores que exigen sus premios

La selección de Venezuela sub-20 del 2017 dejó su huella en el mundo al lograr el subcampeonato del Mundial de esa categoría y en ese equipo habían varios jugadores que hoy tiene un reconocimiento internacional.

Pues por haber tenido una buena actuación en ese campeonato, el Ejecutivo Nacional de ese país le entregó un dinero a la Federación Venezolana de Fútbol para que fuera dividido entre todos los miembros del plantel que disputó en ese torneo.

Sin embargo, tres años después de que se disputó ese campeonato los jugadores no han recibido nada de ese dinero, pues a cada jugador le correspondía treinta y cuatro mil novecientos setenta y nueve dólares con ochenta céntimos. (34.979.80). No obstante, según han conocido los jugadores, un grupo de dirigentes sí cobró ese dinero, pero a los futbolistas les han dado excusas para no dárselo.

Pues toda esta situación unió a los jugadores que participaron en ese campeonato, quienes han publicado una carta en la que exigen que les cancelen ese dinero.

La lista de jugadores la encabeza Wuilker Fariñez, quien ya tiene una gran visibilidad en el continente por sus buenas atajadas con la selección mayor de Venezuela y con Millonarios, pero en el listado también aparecen jugadores como Joel Graterol, recién llegado al América; Ronaldo Lucena, quien juega en Jaguares; como otros destacados en otros países: Yangel Herrera o Nahuel Ferraresi.