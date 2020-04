‘Es un poco loco pero buen jugador’: elogios a Morelos en toda Europa

Alfredo Morelos es uno de los jugadores sensación del fútbol europeo, sus goles y buenas presentaciones con el Rangers de Escocia lo han puesto en la órbita de importantes clubes, de cara al mercado de fichajes.



Ronald de Boer, exfutbolista holandés que tuvo un paso importante por el Rangers, habló recientemente con los medios británicos respecto al presente del colombiano, sus condiciones y los rumores acerca de una posible salida a Inglaterra.

Para de Boer, Morelos “tiene en su alma hacer goles, es un depredador y creo que ha sido un gran fichaje para Rangers”. Aseguró además que “puede hacer las cosas de gran manera y por eso los clubes de la Premier League están interesados en él”.

​Precisamente sobre esa gran posibilidad, el que fue centrocampista en el pasado manifestó que al colombiano “le podría ir bien porque es un luchador”.



Por último, no podía dejar de hablar sobre el polémico carácter del atacante: “Es un poco loco, no hay muchos goleadores que hayan visto tantas tarjetas rojas, sin embargo es un gran jugador”. Recordemos que por lo anterior, Morelos no tuvo un buen arranque en el 2020 y estuvo alejado de los terrenos como castigo de su entrenador Steven Gerrard.