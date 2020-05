'En algún momento volveré, ojalá con René y Aristizábal en el banco'

Con la serenidad y la templanza que dan los años, Alexis García recordó algunos momentos especiales como capitán de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 1989 y luego siendo entrenador del equipo en el 2002. En diálogo en el programa ‘La Tertulia Verdolaga’, García habló también de uno de sus anhelos que es dirigir en un futuro al conjunto antioqueño.

“Desde el comienzo de esa Copa Libertadores, estábamos con la convicción de ganarla, nos preparamos muy bien físicamente y además contábamos con varios líderes como René (Higuita), como Andrés (Escobar), Hernán (Darío Gómez) y yo. Pienso que eso fue la clave para conseguirla. Cuando levanto la Copa, la sentí muy pesada, pero también fue por lo que nos costó mucho ganarla”, remarcó.



En cuanto a sus amigos, uno de los que más quiere y admira es René Higuita para Alexis, “’el loco’ (René Higuita) representa mucho para mí, es un hombre muy especial, es un amigo que me dio el fútbol para siempre. Cada que iba a jugar, daba el salto mortal y ese día teníamos la tranquilidad que ganábamos ese partido”.



Además, “el título de ‘maestro’ me lo dieron mis compañeros. Yo era el líder de la tarea, les decía la verdad y muchos de ellos me dieron el honor de ser padrino de sus hijos. La capitanía trascendió el fútbol y llegó a lo personal”.



Sobre esas series con Millonarios en los cuartos de final, García explicó que “nosotros éramos muy amigos de los jugadores de Millonarios, cuando estábamos en la Selección con varios compartimos muchas cosas, incluso la habitación. La rivalidad era deportiva, pero la prensa la volvió personal. Eran en ese tiempo los equipos más fuertes y para ellos fue una gran frustración el haberlos eliminado, porque se perfilaban también para pelear la Copa Libertadores”.



En cuanto a esa experiencia dirigiendo a Nacional, para Alexis “me quedó un sabor amargo, porque tenía muy buenos jugadores, pero hubo cosas extra futbolísticas que no dependían de mí y luego entendí cuando me las contaron. Creo que esa final (Suramericana 2002) la regalamos. Jugué la Copa Suramericana con los jóvenes y el torneo colombiano con los veteranos, opté por los veteranos para esa final y me equivoqué”, remarcó.



Finalmente, el chocoano no descarta tener un segundo ciclo con los verdolagas en un futuro. “En algún momento volveré, voy a estar más fortalecido en cursos y en experiencias de la vida. Ojalá pueda estar en el banco con René, con Víctor (Aristizábal), tenemos un sentir nacionalista que muchos jóvenes no nos vieron, pero en algún momento nos verán devolviendo esa historia que logramos como jugadores. Hubo muchos guiños, en cada momento de cambio, Faustino (Asprilla) y Víctor (Aristizábal) me llamaban y me decían que era la oportunidad, pero eran más ganas, que un contacto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8