Confesión de Dayro: 'volvería a Nacional, soy hincha y busco revancha'

Dayro Moreno, jugador colombiano, habló sobre su vida y sus recuerdos futbolísticos. El delantero actualmente está en Talleres de Córdoba, pero igualmente mencionó que volvería a Nacional, club por el que pasó y es hincha.

“Regresaría a Nacional, me gusta Nacional, después del Once Caldas, que es mi equipo amado, yo soy hincha de Nacional. Quiero una revancha allá", dijo Dayro Moreno en 'De fútbol se habla así' de 'DirecTV'.



Recordemos que el atacante tuvo un buen paso por el club verde, en el que marcó 51 goles. Incluso, el delantero fue campeón con el verdolaga en 2017.



Sin embargo, su salida del cuadro antioqueño no fue la mejor, pues el club decidió cancelar el contrato con justa causa luego de varias polémicas. “La decisión es la de prescindir a partir de la fecha de los servicios de Dayro Moreno por justa causa. Esta medida obedece a las reiteradas faltas del jugador que afectan las normas de la Institución, algunas de ellas recientes y que han sido de análisis por parte de la Comisión Disciplinaria en el transcurso de este año", decía el comunicado del club.