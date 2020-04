10 datos de Atlético Nacional para celebrar 73 años de historia

Con 29 títulos oficiales divididos en 16 Ligas, cuatro Copas Colombia, dos Superligas colombianas, dos Copas Libertadores de América, dos Copas Merconorte, dos Copas Interamericana y una Recopa Suramericana, Atlético Nacional es el equipo colombiano con más vueltas olímpicas realizadas. Los verdolagas, cumplen este jueves 30 de abril sus 73 años de historia y en FUTBOLRED quisimos recordar 10 datos relevantes del conjunto antioqueño.

1. Por Liga a lo largo de su historia, ha disputado 3436 partidos, de los cuales ganó 1431, empató 955 y perdió 1050. Marcando 5033 goles y recibiendo 4274.



2. En torneos cortos, Nacional ha disputado 854 partidos, de los cuales ganó 403, empató 224 y perdió 227. Marcó 1213 goles y recibió 841. Es junto a Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali, Junior, Once Caldas e Independiente Medellín, los equipos colombianos que siempre han estado en primera división.



3. El máximo goleador del equipo es Víctor Hugo Aristizábal con 206 anotaciones, le sigue Jhon Jairo Tréllez con 131, Humberto Álvarez con 100, le sigue Gustavo Santa con 99, Oswaldo Marcial Palavecino con 84 y Hugo Horacio Lóndero con 82, completan este ‘top’ seis.



4. En torneos cortos, el máximo goleador del conjunto verdolaga es Sergio Galván Rey con 52 goles, seguido por Víctor Aristizábal con 49, Dayro Moreno con 44, Jefferson Duque con 38 al igual que Edixon Perea, Giovanni Moreno con 34 y Dorlan Pabón con 32.



5. El argentino Oswaldo Juan Zubeldía ha sido el técnico que más partidos ha dirigido a Nacional con 319. El ‘maestro’ estuvo entre el año 1976 hasta 1981.



6. El arquero argentino Raúl Ramón Navarro es el extranjero que más jugó en Nacional con 453 partidos. Estuvo custodiando el arco verdolaga entre 1971 a 1979.



7. El colombiano Iván Darío Castañeda y el argentino Osvaldo Palavecino, en 1978 conformaron la dupla goleadora más efectiva de Nacional en su historia, entre los dos marcaron 53 goles.



8. Gilberto Osorio, es el jugador con más partidos en la historia de Atlético Nacional. El defensa estuvo entre 1957 a 1972, disputando 512 encuentros. Curiosamente no ganó ningún título.



9. Atlético Nacional ha logrado ganar en todos los países de Suramérica como visitante por torneos Conmebol. Acumula 8 triunfos en Perú, 7 en Argentina, 6 en Venezuela, 5 en Paraguay, 4 en Uruguay y Brasil, 2 en Bolivia, uno en Ecuador y Chile.



10. Atlético Nacional fue el primer equipo del pacífico en ganar la Copa Libertadores, lo hizo en 1989, mientras que Colo Colo de Chile lo logró en 1991, Once Caldas en 2004 y Liga de Quito en el 2008. Además, es el único en repetir la hazaña en el 2016.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran