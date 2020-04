Se festeja a distancia: Atlético Nacional cumple 73 años de vida

Sin fútbol, desde casa y atravesando una pandemia, Atlético Nacional festeja sus 73 años de historia este jueves 30 de abril. El conjunto verde de Antioquia ha sido el único equipo de Colombia en levantar dos títulos de la Copa Libertadores, gozando de prestigio a nivel local e internacional.

En un año atípico en lo deportivo, los verdolagas no podrán celebrar en la cancha como usualmente lo hacen. Este 2020 tiene la cotidianidad en pausa y la virtualidad llega como una alianza para unir al personal administrativo, directivos, jugadores e hinchas. Todos poniendo de su parte para salir airosos de esta emergencia sanitaria y poder darse ese reencuentro.



Muy lejos quedó ese 29 de febrero, día donde Nacional jugó su último partido como local en el Atanasio. En aquella ocasión, igualó 1-1 con Independiente Medellín por la séptima fecha de la Liga I-2020, en la que iban siendo líderes. Tras dos meses y un día de ese encuentro, el panorama es incierto para el equipo más laureado de Colombia, debido a que no tiene ingresos y para que vuelva a rodar la pelota, todavía habrá que esperar.



Los partidos retro, los recuerdos de viejas glorias y los momentos que evocan los integrantes del plantel actual, hacen que el fervor se mantenga y Nacional no pierda vigencia, en un mundo donde el fútbol, que ha pasado a un segundo plano, el verde esperanza del club antioqueño siga latente en el corazón y en la mente de sus fanáticos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8