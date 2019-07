América, a seguir sumando frente a un Tolima que todavía no arranca

El sábado 20 de julio en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, a las 7:45 p.m., se disputará uno de los partidos más llamativos de la segunda fecha del fútbol colombiano, un duelo en el que Deportes Tolima recibirá a América de Cali, buscando sumar sus tres primeros puntos de la Liga y empezar a demostrar que para el segundo semestre también son candidatos.



Tolima por la primera victoria de la Liga



Desde su retorno a la primera división, América ha visitado al Deportes Tolima en dos ocasiones con victorias para el cuadro Pijao por marcadores de 2-1 y 1-0.



De cara a este compromiso el técnico Alberto Gamero solo maneja una variante con respecto a la nómina utilizada en la primera fecha, salió de convocatoria por un tema médico el lateral derecho Nilson Castrillón, su lugar será ocupado por Juan Guillermo Arboleda, mientras que al grupo de concentrados llega Jaminton Campaz.



A Ibagué todavía no llega documento que facilitaría la presencia del venezolano Bernaldo Manzano. Mientras que para el domingo se espera el arribo de David Centeno.



Aunque arrancó perdiendo frente a Junior, el funcionamiento de equipo tolimense dejo aspectos positivos con movimientos en ataque y la respuesta en defensa de hombres que se conocen y tienen memoria con los conceptos que maneja el entrenador.



Uno de esos jugadores es Julián Quiñones, quien sonó para salir hacia Junior pero al no tener nada concreto continúa en el plantel: “América arrancó bien, está con un nuevo trabajo desde la parte técnica, son fuertes en defensa y rápidos en ataque, nosotros tenemos un trabajo que se ha ido consolidando, nuestra fortaleza está en tener el balón y estar concentrados en defensa, queremos ganar en casa y no dejar escapar puntos como local".



En la zona de volantes se tendrá el módulo de tres hombres de contención y dos creativos, dándole libertad a Danobis Banguero para ser un tercer creativo dependiendo de las condiciones del partido.



América va a Ibagué con la mira puesta en un nuevo triunfo



Con novedades en la nómina de viajeros de los volantes argentinos Matías Pisano –reciente contratación– y Cristian ‘Jopito’ Álvarez, América de Cali enfrentará a Deportes Tolima en la segunda fecha de la Liga II-2019.



Hay mucha expectativa en este partido por conocer la capacidad de los ‘diablos rojos’, que vienen de ganarle 2-1 a Alianza Petrolera con algunas dificultades, especialmente en el juego aéreo defensivo.



El técnico Alexandre Guimaraes dejó entrever que mantendrá el onceno que presentó en la fecha pasada, solo que realizará algunos ajustes en el funcionamiento, teniendo en cuenta la buena condición ofensiva del cuadro ‘vinotinto y oro’.



Juan Pablo Zuluaga sostuvo: “El grupo se ha venido recuperando de un partido muy intenso con Alianza, ahora vamos a jugar con un rival como Tolima que ha sido importante en los últimos años, el grupo sabe que después de la victoria iremos a ganar para empezar a consolidar la entrada a los ocho. A Tolima se le pueden generar espacios por las bandas porque son muy rápidos y tienen un jugador como Marco Pérez, que está dulce con el gol. Hay que ganar los duelos, Tolima hace muchos viene con un proceso y en todos los estadios implementa su estilo de juego”.



Alineaciones probables

​

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Leyvin Balanta; Carlos Robles, Larry Vásquez, Danobis Banguero, Jorge Ramos, Alex Castro; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero



América: Neto Volpi; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Juan Pablo Zuluaga, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Johnnier Viveros; Michael Rangel.

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Sábado 20 de julio (7:45 p.m.)



TV: WIN Sports

Árbitro: Lisandro Castillo (Academia)

Estadio: Manuel Murillo Toro



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces