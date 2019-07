¡Qué relajo! Las fechas de los juegos de ida de la Copa Colombia

Este viernes, la Dimayor dio a conocer la programación de los partidos por los octavos de final de la Copa Colombia. A partir de esta fase se integran los equipos que jugaron el primer semestre en torneos internacionales.

Este 24 de julio empezará la jornada con un clásico del fútbol colombiano, sin embargo los encuentros continuarán hasta el 31 del mismo mes y continuarán el próximo 7 de agosto. Así se jugarán los 8 partidos.



24 de julio



Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



31 de julio



Rionegro vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales



Atlético Junior vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano



Deportivo Cali vs Real San Andrés

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



Once Caldas vs América de Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



La Equidad vs Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



7 de agosto



Independiente Medellín vs Millonarios FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Orsomarso SC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro