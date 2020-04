La visión de un joven: así pasa la cuarentena Daniel Quiñones

Varios jugadores han aprovechado la cuarentena para terminar de recuperarse de sus lesiones y adelantan entrenamientos virtuales en casa, a la espera de que, tarde o temprano, se anuncie la fecha del reinicio de la Liga de fútbol en Colombia.

Es el caso del joven lateral derecho vallecaucano Daniel Quiñones, campeón con América de Cali en el semestre pasado y quien por una lesión estuvo por fuera de la formación titular en varios partidos de los que se alcanzaron a realizar antes de la epidemia del covid-19.



Quiñones, quien acabó de cumplir 21 años, recibió la confianza de Alexandre Guimaraes como el más joven de una plantilla de experiencia que encontró la horma con el paso del tiempo, y cuando estuvo ausente, el equipo sufrió por ese costado.



En charla con el programa ‘Tiempo de Juego’, de Colmundo Radio, el defensor explicó qué ha sido lo difícil de tener que prepararse en forma virtual: “Por la aplicación se ha manejado bien, hemos hecho los entrenamientos bien, las horas necesarias, pero es complicado porque el espacio donde vivimos es complicado salir a patear un balón”.



De igual forma, se refirió a la manera en se elabora el menú, algo necesario para evitar sobrepeso: “Ese manejo lo da el club con María Camila, que es la nutricionista nuestra, tenemos que enviarle fotos y videos de los desayunos y ella nos va diciendo que anexarle y que quitarle, tiene todo el manejo de nuestra alimentación”.



¿Usted ya estaba totalmente recuperado de la lesión antes de la interrupción del campeonato? “Todos los jugadores estamos expuestos a una lesión, me recuperé de la mejor manera y venía cogiendo el ritmo de competencia que traía, ese tema del coronavirus nos hizo parar, pero es una para que todos debimos hacer y espero acomodarme mejor”.



¿Cómo hizo para mantenerse titular, siendo tan joven? “Hay jugadores jóvenes que también se mantuvieron en otros equipos, lo importante es aprovechar la oportunidad al máximo, es de lógicamente que por uno ser el joven siempre le van a traer jugadores de experiencia, pero de eso se trata el fútbol, en el caso mío he seguido entrenando y el ‘profe’ siempre va a contar con el que mejor esté en cuanto a nivel, es de oportunidades y aprovechar, no quedarse en que debuté y ya estoy con el equipo profesional, hay que creérsela, seguir sumando y ser profesional”.



¿Cómo es su núcleo familiar? “Vivo con mi mamá y mi hermano, mi papá vive aparte, pero ellos siempre me han apoyado al igual que mis tíos, han sido el aporte más grande en mi carrera”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces