La cantera azul: Gamero apuesta por los juveniles de Millonarios

Este martes Alberto Gamero fue presentado oficialmente como entrenador de Millonarios frente a los medio, luego de dirigir su primer entrenamiento en la sede deportiva embajadora. El tema de los refuerzos para la próxima temporada fue central durante la rueda de prensa, sin embargo, el samario dejó ver que confía y tendrá en cuenta el potencial de la cantera azul.

Este año Millonarios logró algo inédito en la categoría sub 20, que fue coronarse como campeón de la Super Copa Juvenil sub 20 y lograr el cupo a la Copa Libertadores de la misma categoría, siendo el único equipo hasta ahora en ir en dos ocasiones a dicho torneo. Además, el equipo bogotano no ganaba este torneo hace más de diez años.



Las divisiones inferiores han sido un proceso muy largo que la actual administración de Millonarios ha trabajado durante años, proceso en el que han estado involucrados hombres de la talla de Jorge ‘El Chamo' Serna, hoy entrenador de la Selección Colombia sub 15, Nelson ‘El Rolo' Flórez, hoy en las divisiones inferiores de Millonarios y asistente técnico de Arturo Reyes en el combinado nacional sub 20 y, por supuesto, Cerveleón Cuesta, quien trabaja en las canteras del embajador desde 2011 y este martes fue confirmado como asistente técnico de Gamero.

Los jugadores de la sub 20



En Millonarios tienen fe en los jugadores que vienen trabajando hace muchos años en las divisiones inferiores, y no solo con el objetivo de el éxito deportivo sino el beneficio económico, pues el cuadro embajador espera ganar mucho dinero con la transferencia de grandes talentos al fútbol internacional.



En el equipo campeón de la Super Copa Juvenil 2019, resaltan varios jugadores como Juan Moreno, arquero que hace algunas temporadas viene esperando la oportunidad para dar el salto al equipo profesional y que en el 2020 será tenido en cuenta como el tercer arquero de Millonarios, gracias a la salida de Ramiro Sánchez.

En la defensa vienen varios jugadores como los centrales Henry Ospina y Juan José Guevara, quienes fueron figuras en el torneo juvenil. Además, otro de los nombres que viene con mucha fuerza desde abajo es Janier Lucumi, un lateral con una gran capacidad de pasar al ataque con mucha velocidad.



En el medio campo uno de los grandes pilares de la campaña azul fue Kliver Moreno, volante mixto con mucha capacidad de quite, muy buena técnica y liderazgo, pues fue el capitán durante todo el torneo. También existen grandes esperanzas como Sebastián Navarro, quien juega como volante ‘10' y tiene un enorme talento a la hora de construir jugadas de ataque.



Uno de los jugadores que más ilusión genera dentro de Millonarios es Diego Abadía, quien fue el goleador del campeonato con 24 anotaciones y fue mencionado por Alberto Gamero en la rueda de prensa que lo presentó como entrenador azul.

Además, el entrenador samario cuenta con jugadores juveniles con un mayor recorrido en las canchas como Nicolás Murcia, Andrés Llinas, Breiner Paz, Jorge Rengifo y Orles Aragón, quienes ya han podido debutar como profesionales.



Lo cierto es que la cantera azul está lista para nutrir al equipo profesional, siendo arropados por un grupo de profesionales que tendrán que guiarlos para que puedan explotar sus máximas capacidades en beneficio de Millonarios.