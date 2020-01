Adrián Ramos y su alegre regreso con la camiseta del América de Cali

La de Adrián Ramos es considerada una de las mejores contrataciones del fútbol colombiano este año. Volvió al equipo de sus amores desde Europa sacrificando la parte económica y muy rápido estuvo en escena con el resto de compañeros en la primera fecha del Torneo Espn, en Bogotá, en el empate 1-1 frente a Millonarios.



Sobre la forma en que la afición coreó su nombre en El Campín en el partido ante los albiazules, señaló: “estoy muy contento de volver a jugar, una vez más el hincha se porta bien, transmite el cariño que siempre me han manifestado, contento de haber disputado los 90 minutos, este jueves habrá otra prueba, tenemos que seguir preparándonos porque se nos viene un año difícil”.

Agregó que “los dos equipos tienen mucha historia y entre ellos partidos amistosos no existen, porque siempre el hincha y el mismo club exigen que hay que ganar, eso se vio reflejado en el terreno de juego, los dos intentamos hacerlo”.



Sobre el acoplamiento con el equipo señaló: “Bien, he venido trabajando, conociendo cada vez más al equipo y a los compañeros, los he visto jugar juntos y eso hará más fácil la adaptación”.

Este jueves se disputará el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali, en la segunda fecha del certamen preparatorio, y es probable que Alexandre Guimaraes realice modificaciones en el onceno titular, teniendo en cuenta que este torneo es precisamente para mirar el momento y comportamiento de cada uno de los miembros del plantel. Sin embargo, Ramos quiere estar como punta de lanza en un partido que no disputa hace más de 10 años.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces