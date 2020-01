América presentó nuevo patrocinio y dio una cálida charla de fútbol

América de Cali realizó este martes en el hotel Tryp Bogotá Embajada, donde se concentra para la disputa del Torneo ESPN, el evento de presentación oficial de un nuevo patrocinador, que contó con un conversatorio de fútbol con los medios de comunicación.

Al evento asistieron los jugadores Adrián Ramos, Yesus Cabrera, Duván Vergara y Rafael Carrascal, el técnico del equipo Alexandre Guimaraes, así como el presidente del club ‘escarlata’ Mauricio Romero, quien saludó a la firma Gillette, que aparecerá de ahora en adelante en la camiseta oficial. “Agradecidos por creer en este proyecto, que es muy ganador. El ‘profe’ y los jugadores lo han demostrado”, dijo el presidente Romero, mientras que el vocero de la empresa patrocinadora dijo: “Siempre queremos patrocinar a los mejores”.



El evento se realizó con la transmisión en directo del programa ‘De fútbol se habla así” conducido por Tito Puchetti y Adrián Magnoli, durante el que los jugadores respondieron algunas preguntas de los periodistas presentes.



Adrián Ramos destacó que está en buena forma física aunque en el partido contra Millonarios le costó un poco “el ahogo que produce la altura”. También le preguntaron al delantero si tenía el objetivo de volver a la selección Colombia: “Mi presente es América, estoy pensando en el América. Todo jugador tiene la intención de ir a la Selección, pero ya veremos más adelante. Por ahora estoy pensando en lo que tenemos por delante”, dijo.



También se hizo un repaso de la campaña anterior que terminó con el título del América en la Liga II-2019. Esto respondió Guimaraes sobre las claves para que todo funcionara dentro del grupo. "Uno tiene que identificar los líderes, luego ver cómo inciden en el grupo y a partir de eso, comunicarles lo que se necesita. Luego que interpreten el juego. Así se va armando el rompecabezas, con una conducta ganadora, comunicando bien desde el comienzo de cómo se quiere hacer y por qué se quiere hacer. Si todo eso funciona, el barco fluye tranquilamente", aseguró.



Guimaraes también habló sobre los objetivos de la temporada de los que dijo “siguen siendo los mismos de la temporada pasada”.

“Sabemos que este año va a ser más complicado porque somos el equipo campeón. Obviamente soñamos con la estrella y siempre vamos a querer hacer un buen papel en la Libertadores, un torneo en el que América no participa desde hace varios años”, explicó el entrenador brasileño.



Dentro de una charla distendida también se contaron algunas anécdotas dentro de la campaña e incluso en la final. Guimaraes contó que antes del partido contra Millonarios en Bogotá, Carrascal estuvo a punto de quedar fuera de la nómina porque según contó el entrenador, el volante "estuvo vomitando toda la tarde".



Duván Vergara contó que antes de su tripleta contra Alianza Petrolera estaba golpeado anímicamente por un fuerte regaño que le dio el técnico Guimaraes: "Me regañó por el partido anterior y yo estuve indiferente con él... Después de la tripleta hablé con él y me dijo que él me haría el mejor jugador de la Liga". El técnico dijo: "Para eso está la experiencia, uno los va conociendo, cuando tiene que apretar un poco más o distender un poco más. Uno va logrando eso... Él me trata indiferente, pero sé que al final me quiere", dijo entre risas.



