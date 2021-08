¡Palo de Gamero! Sorpresiva nómina de Millos en Copa: sin referentes

Este miércoles comienza la participación de Millonarios en la Copa BetPlay 2021. Su primer gran reto será Alianza Petrolera, en duelo válido por la tercera fase (dieciseisavos de final).



Para este partido, y pensando claro en el clásico que se avecina, el entrenador Alberto Gamero optará por darle descanso a varios de sus indispensables y jugársela con un equipo mixto.

Justamente respecto a los cambios en materia nominal, este martes fue publicada la convocatoria: salta a la vista la ausencia de tres referentes albiazules y el ingreso de un canterano para muchos desconocido.



Respecto a las bajas para el duelo en Barrancabermeja, Millos no contará con Fernando Uribe, quien por cierto trabajará esta semana de la mano del cuerpo médico, David Mackalister Silva y Stiven Vega.



En cuanto a las novedades, destaca el regreso de Yuber Quiñones, juvenil que debutó el pasado 26 de marzo en Liga, y la aparición de Dewar Victoria, canterano que podría ver sus primeros minutos como profesional.



Con lo anterior sobre la mesa, Gamero planea tener un equipo alterno pero competitivo. La idea es no desgastar a los “capos”, sin dejar de lado un torneo que podría significar más adelante un título. Recordemos que el azul no gana la Copa desde 2011.



Millonarios y Alianza jugarán este miércoles 4 de agosto a partir de las 8:05 p.m.