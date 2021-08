¿Dónde estabas, Morelos, cuando te necesitaron? Malmo venció a Rangers

Malmo superó 2-1 a Rangers FC en el inicio de la fase clasificatoria de la Champions League, un marcador que ahora habrá que remontar para que el regreso al torneo continental no sea efímero.

Goles de Rieks (47) y Birmansevic (49) castigaron al equipo de Gerrard, que sin embargo logró descontar a los 90+5, gracias a Davis.



Y ante esa realidad, los críticos, que no perdonan, se acordaron de Alfredo Morelos en un momento en el que su aporte ofensivo era indispensable.



Los hinchas han reaccionado con mucha molestia a la decisión del colombiano de no reportarse a tiempo a los trabajos de pretemporada para estar disponible de cara a este duelo, que es importante en términos deportivos pero también económicos. El jugador no informó oportunamente sobre su fecha de vuelta tras la participación en la Copa América, según el propio entrenador Steven Gerrard.



Medios como Talksport han comentado que el cordobés "ha sido un MIA (desparecido de la acción).



Morelos estaría tratando de forzar su salida, lo que no es nuevo pues ya en el pasado su nombre sonó para el fútbol de Francia y ahora se habla de Portugal, concretamente del Porto. Aún así, las ofertas no han llegado y eso ha generado mucha molestia. Se esperan noticias del atacante, quien debe cumplir su contrato como un profesional.