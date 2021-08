Un guiño a Falcao desde Millonarios si busca club: ¡soñar es gratis!

Falcao no la pasa bien en Galatasaray, menos ahora que se ha hecho pública una conversación suya con el presidente del club, quien e dijo de frente que busque club porque no puede pagarle.

El colombiano, de 35 años, es el más costosos de la nómina y además las lesiones han impedido que pueda dar su mejor versión. Aunque él quería revancha, el equipo turco le ha cerrado la puerta.



Por eso este mes de agosto será clave para decidir el futuro: necesita encontrar un equipo antes de fin de mes, cuando se cierre la ventana de verano, si quiere permanecer en Europa. Si no, tiene otros calendarios menos apretados.



Pero si pensara en regresar a América Latina, al menos dos equipos le abrirían sus puertas gustosos: River Plate, donde comenzó su sueño de futbolista profesional, y Millonarios, el equipo del que es hincha.



Y precisamente en la casa azul, la que presume de ser actual líder del fútbol colombiano, se ha ventilado el asunto y no ha faltado quien quiera hacerle un guiño. Sí, un jugador de 5 millones de euros por temporada, según se dice, es un sueño imposible para el fútbol colombiano.



Pero como soñar es gratis, un par de jugadores se atrevieron a invitarlo: a una consulta de DirecTV en Instagram, Fernando Uribe y David Silva no dudaron en responder en qué equipo debería jugar el colombiano: ¡Millonarios!

Encuesta sobre Falcao Foto: Tomado de Instagram @directvsportsco

No es un camino fácil, ni siquiera cuando Fredy Guarín dijo que al samario no le molestaba para nada la idea de vestir la camiseta de su equipo algún día. Pero el presente dice que no es viable económicamente. Todos los saben.