¿Dónde rugirá 'El Tigre'? Opciones en el futuro fuera de Galatasaray

No le dieron alternativa. No importó que rebajara su salario, que se esforzara por superar los problemas físicos que le impidieron responder a la expectativa de la gente, más que nada. Lo dejaron ilusionarse con la revancha y desilusionarse ahora.

Para el presidente Burak Elmas lo que en realidad importa es cuánto cuesta. Nada más. Tuvo el detalle de decirle, en persona, que había manera de pagar sus honorarios y que sería libre de buscar otro rumbo, no pasa nada con el año de contrato que le queda, no quieren más que quitarse de los hombros la carga nominal.



El deseo de no pasar en vano por Estambul será lo primero que acomode ahora en su equipaje. El asunto es a qué destino enviará el camión de mudanzas.



Falcao tiene 35 años y un espíritu competitivo inquebrantable, al que su cuerpo parece ya no seguirle el ritmo. Pero eso no significa que no pueda ser definitivo para un equipo que necesite de un hombre de experiencia, de un líder, de una voz de mando. Ojalá tuviéramos mejores noticias, hinchas de Millonarios, pero aunque tenga que salir de inmediato de Turquía, no es realista pensar que aterrizaría en Bogotá.



En principio, habría que mirar a las ligas que pueden sostener el costo de un estelar y una buena pista pueden ser los destino que ha elegido para pasar sus vacaciones.



Aunque originalmente no le interesaban las exóticas ligas de Medio Oriente y rechazaba llamadas de Arabia Saudí, Qatar o Japón, en marzo pasado fue con su familia a una granja en Dubai, en la que todos se divirtieron en grande.

El otro destino posible sería la MLS de Estados Unidos. Se habló de esa opción en el pasado, se habló de Inter Miami, de Nashville, pero al final no se concretaron las ofertas. De nuevo, la pista de las últimas vacaciones en La Florida podrían ser interpretadas por un guiño:

El tema es que el fútbol de Estados Unidos, como explicó a este portal el entrenador colombiano Wilmer Cabrera, ahora exige que los jugadores lleguen en el más alto nivel físico y futbolístico, lo que explica fichajes de jugadores jóvenes, como Santiago Moreno, exAmérica y ahora jugador de Portland Timbers. Para veteranos como Falcao queda la opción de ser jugadores franquicia, habría que ver si interesa a algún equipo, ojalá con hinchada latina, para que se haga la inversión.



Una última opción, que suele ser más desde el anhelo que desde la realidad, es un regreso a River Plate, que el propio delantero ha deslizado en el pasado. De nuevo la situación económica posterior a la pandemia no permite esos ambiciosos fichajes.



En todos estos casos la exigencia final para el jugador será la misma: si quiere encontrar un equipo en Europa, de donde el propio samario quisiera no salir en un par de años más, es una drástica reducción salarial. Eso y la necesidad de que no se imponga el interés del empresario Jorge Mendes por su comisión, puede abrir una opción para el colombiano. De eso depende, además, su regreso a la Selección de Reinaldo Rueda.