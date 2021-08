¡James no descansa de Real Madrid! De ahí sacaría Benítez su reemplazo

James Rodríguez sabe que su futuro en Everton no va a ser el templo de confianza que construyó con Ancelotti. De hecho, lo sabía desde que empezó a sonar Rafa Benítez como su reemplazo. Ahora no ha hecho otra cosa que confirmarlo.

Pero seguramente lo que no vio venir fue el nombre de su más posible reemplazo, a quien el DT español, tal vez a manera de revancha -nunca se sabe-, sacaría nada menos que del Real Madrid. Es curioso cómo el equipo 'merengue' sigue siendo el punto de contacto entre el entrenador y su ahora renegado creativo...



Es así como, según algunos medios sensacionalistas británicos, el nuevo 'objeto de deseo' del DT de Everton es uno que ya en el pasado le hizo sombra a James, en la era Zidane: Marco Asensio.



Aunque haya pasado una reciente temporada llena de lesiones y contrariedades, llegó a jugar 48 partidos y marcó 7 goles. Tendría el fútbol veloz y la juventud que querría Benítez, con el detalle adicional de que es más económico en salario que James (4 millones de euros por año).



Y es que el extremo dispondría de muy pocas opciones en en regreso de Carlo Ancelotti, debido a que son 11 caras en el ataque y la continuidad sería muy poca: hay que decir que vuelve Gareth Bale (a quien el DT conoce), Eden Hazard (a quien hay que explotar sí o sí esta temporada) e Isco (otra debilidad del italiano), y además, según se sabe, la preferencia será por los jugadores más jóvenes.



Así las cosas, la idea de un cambio no le sonaría del todo mal a Asensio, quien sin embargo tendría otras tentadoras opciones en la Premier League: Leeds y Leicester.



Asensio, con una larga trayectoria en el Bernabéu, regresó de una larga racha de lesiones y aún así tuvo acción en 48 juegos la temporada pasada, marcando siete goles.



Antes se habló de Isco y ahora de Asensio, ambos como remplazos posibles de James. ¿Se dará finalmente? Tal vez, mientras lo segundo no se cristalice.