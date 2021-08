No es personal James, son negocios: razones de Benítez para excluirlo

James Rodríguez tiene un mes para decidir su futuro. Es lo que falta para el cierre del mercado de verano. Si hay una oferta que Everton considere "adecuada" tendrá que irse. Pero por ahora esa opción no llega.

El colombiano no se llama a engaños y entiende que debe estar "donde lo quieran". ¿Dónde es eso? No es una discusión sobre el talento sino sobre el dinero, ese que el técnico Rafa Benítez ve estancado en un jugador que no se adapta a su idea y que pretende invertir en otros frentes.



El español, según el diario Liverpool Echo, "quiere un equipo de jugadores consistentes, que ofrezcan ciertos niveles de energía e intensidad semanalmente. Y mientras intenta renovar el equipo es consciente de la necesidad de sacar más partido al dinero del club y hacer que el presupuesto de los Blues vaya más allá. Él cree que liberar la masa salarial del salario de Rodríguez ayudaría significativamente en eso".



El mismo medio cita a una fuente que se refiere al salario del colombiano "dinero de los ganadores de la Liga de Campeones" y calcula que ronda los 11 millones de euros al año. ¿No es demasiado? La transferencia desde Real Madrid fue gratuita y eso pudo incrementar las bonificaciones, pero cada detalle del contrato está blindado por cláusulas de confidencialidad. Imposible saberlo.



Pero suponiendo que la cifra fuera real, se trataría, de lejos, del jugador mejor pagado de la plantilla y de una cantidad que evidentemente pagaría más de una necesidad de Benítez.



"Aunque Benítez no tiene ninguna duda sobre la capacidad y la calidad de Rodríguez, lo ha dicho en público y en privado, su historial físico y de lesiones es una preocupación importante y, por lo tanto, para el nuevo gerente, todo se reduce a una cuestión de valor. ¿Everton está obteniendo el valor de su dinero de James? ¿O sería mejor gastar el dinero en otra parte?", añade el diario.



La situación es compleja para el zurdo pues con Ancelotti casi que lo liberaban de las tareas defensivas para aprovechar su talento, pero con Benítez no habrá espacio para quienes no hagan todo lo posible a la hora de hacer tareas de recuperación y muestren sacrificio por el equipo.



La tarea defensiva no se le dio a James en su primer año, Ancelotti lo justificó pero luego vinieron las lesiones y apariciones esporádicas, aunque influyentes, en 23 de los 38 partidos de Premier del Everton. Esa intermitencia no la quiere Benítez en su proyecto y por eso le habría marcado la ruta de salida.



¿A dónde ir entonces? Él mismo lanzó la idea del Calcio y del AC Milan se habló con insistencia, aunque luego el interés decayó y se habla más de jugadores jóvenes de la Bundesliga como posibles refuerzos, e inclusive de Isco, en préstamo desde Real Madrid.



En todo caso el mercado está abierto y no es el único equipo con necesidad de talento en Italia. Lo cierto es que, de ser cierta la versión del salario, sería lo primero que tendría que resignar el colombiano para buscar un equipo que le de continuidad. Hay mucho en juego ahora, pero las certezas son pocas.