El viacrucis que afrontará Millonarios previo al clásico capitalino

Se avecina una semana sumamente complicada para Millonarios. Con el clásico frente a Independiente Santa Fe en el horizonte, los albiazules deberán solucionar varios inconvenientes de última hora.



Con tres fechas disputadas, la corta nómina del equipo empieza a notarse: cada baja es dolorosa, las lesiones son un dolor de cabeza permanente y la ilusión de los fichajes se diluye cada vez más.

En primera instancia, Alberto Gamero sigue teniendo malas noticias en materia ausencias. A las bajas ya conocidas de Kliver Moreno, Cristian Arango y Emerson Rodríguez, se suman tres casos complicados.



Para comenzar, está completamente asegurada la ausencia de Daniel Ruíz para el clásico capitalino, teniendo en cuenta que este lunes fue convocado para el microciclo de la Selección Colombia Sub-20. Allí estará concentrado del 3 al 13 de agosto.



Segundo, Breiner Paz tiene todo listo para dejar el equipo y la zaga central, de momento, queda con tres futbolistas. Aunque no se ha oficializado nada, el mismo Gamero reconoció en Blu Radio que hay una oferta por el zaguero central.



Tercero, la lesión de Fernando Uribe. Todo parece indicar que no es algo serio, pero, en palabras del entrenador, todo dependerá de su evolución. Por lo pronto, no jugará contra Alianza Petrolera el miércoles y se ´lo esperará hasta último momento.



Con lo anterior, es necesario resolver el rompecabezas de la nómina a emplear contra Santa Fe. Sin Ruíz, las variantes creativas se reducen a cero. No hay un reemplazo natural de Mojica. Así pues tocaría pensar en variantes orientadas a reforzar las bandas (Guerra, Rengifo) o sumar un punta (Jader, Márquez). Poco más se puede hacer.



Otro tema a resolver pasa justamente sobre esto último, el partido entre semana por Copa BetPlay 2021. La idea sería darle rodaje a un equipo alterno y competitivo, para evitar el desgaste de las principales piezas.



Eso sí, no se pueden dar ventajas y menos en una ciudad como Barrancabermeja por el tema clima y el hecho de que una derrota lo saca inmediatamente del torneo.



Por último, el azul capitalino tiene pendiente la tarea refuerzos. Se habla extraoficialmente que la directiva no planea traer a nadie, Gamero ha dicho que busca principalmente un central (sin descartar otras posiciones) y el tiempo corre.



Este viernes 6 de agosto culmina el mercado de pases, razón por la que restan poco más de tres días para encontrar algún (os) futbolista (s) que puedan dar una mano. Para el clásico ya se sabrá la nómina que busque la estrella 16 en este segundo semestre.