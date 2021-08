Problemas en Millonarios: nueva salida y situación de Fernando Uribe

Semana agridulce para Millonarios. A pesar de vencer al Once Caldas en Manizales y cerrar la tercera fecha de Liga BetPlay 2021-II con puntaje perfecto (nueve de nueve), los problemas médicos no dan espera.



En esta oportunidad, el nuevo integrante de la clínica albiazul sería Fernando Uribe, delantero que no puedo terminar el partido del domingo y salió con notables muestras de dolor.

En diálogo con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Alberto Gamero habló sobre la situación médica de su experimentado atacante y dio sus impresiones respecto a la posibilidad de que pueda estar en el clásico capitalino.



Vale recordar que Millonarios y Santa Fe jugarán el próximo sábado en duelo válido por la cuarta fecha de Liga. Partido que por cierto contará con asistencia de público.



“El parte médico no es grave, ya me dijeron que lo más seguro es que no va a estar con nosotros allá en Barranca contra Alianza pasado mañana (miércoles, 8:05 p.m. por Copa)”, expresó el entrenador.



Así mismo dio detalles sobre el clásico: “Vamos a ver la recuperación para que pueda estar el sábado, pero esta mañana hablé con él, recién en el viaje, y me comentó con la doctora Catalina que no es grave, simplemente es una contusión que tuvo por una patada y vamos a tratar de bajarle eso en esta semana”.



Así las cosas, el ex-Nacional sería la gran ausencia del cuadro azul, junto a Daniel Ruíz, para el partido de Copa BetPlay 2021, pero tiene chances, según su evolución, de jugar con normalidad el fin de semana.



Por otro lado, Gamero habló sobre la nómina que tiene actualmente y generó preocupación por una nueva salida. La defensa por ahora quedaría únicamente en su parte central con Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Andrés Murillo.



“Hay una posibilidad con (Breiner) Paz de que vaya a otro equipo, entonces ahí nos quedan cuatro centrales nada más. La idea es buscar uno más, no necesariamente tiene que ser un extranjero, ya estamos a tres fechas de torneo y es muy difícil encontrar, hoy, un central que se pueda adecuar a lo que nosotros queremos, a la altura, no sabemos de dónde viene... No es tampoco traer por traer”, culminó.