¡Confirmado! Bajas sensibles de Millonarios y Santa Fe para el clásico

A la espera de lo que pase en el cierre de la tercera jornada y los duelos de Copa BetPlay 2021, el fin de semana promete varios partidazos en el torneo colombiano.



Ahora bien, sin dudas, el duelo que se robará todos los focos lo protagonizarán este sábado Millonarios e Independiente Santa Fe.

El clásico capitalino que se avecina cuenta, hasta ahora, con una buena y una mala noticia. Recordemos que este partido se disputará en El Campín a partir de las 8 p.m.



Lo bueno es que se volverá a disputar este histórico duelo con público en las tribunas. En esta oportunidad, Millos es local y los aficionados albiazules verán nuevamente a su equipo después de 15 meses.



Justamente la última vez que los hinchas acudieron al estadio fue el 3 de marzo del 2020, día en que curiosamente recibieron a Santa Fe. Aquel día, que contó con la asistencia de 24.929 espectadores, todo terminó igualado a cero.



La mala noticia pasa por grandes ausencias de ambos conjuntos para este sábado. Millonarios, de momento y a la espera de lo que pase con Fernando Uribe, tiene una baja confirmada, mientras que el cuadro cardenal tiene dos, a la espera, claro, de Leandro Castellanos y Fáiner Torijano.



Así las cosas, el azul no podrá contar con Daniel Ruíz, el rojo no podrá contar con Jersson González ni Alejandro Moralez. Los tres jóvenes no estarán en el clásico por la misma razón.



¿Qué pasó? Los volantes ofensivos y el zaguero central fueron llamados al microciclo de Selección Colombia Sub20. El grupo que convocó Arturo Reyes estará concentrado del 3 al 13 de agosto en la sede de la Federación en Barranquilla.



Incluso vale aclarar los tres futbolistas tampoco jugarán los duelos que tienen entre semana. Los Leones reciben este martes a Nacional, los Embajadores visitan el miércoles a Alianza Petrolera por Copa.



Ruíz viene siendo la principal variante de ataque del conjunto que dirige Alberto Gamero; Jersson fue titular en la primera jornada y Moralez hizo lo propio en la segunda.