Pico y placa Bogotá para este 20 de febrero: horarios y restricción

Bogotá es una de las ciudades que más congestión vial presenta tanto en el país como en el mundo, de acuerdo a diferentes estudios realizados. Debido a esto, la Alcaldía junto a la Secretaria de Movilidad ha adoptado desde hace varios años la medida de pico y placa para vehículos particulares y taxis.



La norma establece que de acuerdo al día del calendario, determinados vehículos no puedan circular en la capital dentro en un horario establecido.

Para este martes 20 de febrero de 2024, Bogotá tendrá una nueva jornada de pico y placa que comprende para los taxistas una restricción de 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. mientras que para los carros particulares es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.



Al ser un día par, los vehículos cuya número de la placa termine en 1, 2, 3, 4, y 5 no podrán circular dentro de la ciudad en el horario establecido por las entidades de control.



Por su parte, los taxistas que tengan un vehículo que su placa termine en el dígito 9 y 0 no podrán circular en la jornada de este martes 20 de febrero.



Cabe mencionar que, los conductores que sean sorprendidos infringiendo la norma podrán tener multas de hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo, lo cual representa un gasto para el conductor al momento de retirarlo de los patios.