Con una piña en su cabeza: así un corredor terminó una maratón

Esto ha pasado en la maratón de Sevilla 😂 Es Moshe Lederfien, de 70 años. Un señor que corre las principales maratones del mundo con una piña sobre su cabeza, porque es tu abuelito que te persigue para que comas fruta🍍



🎥 by @PetitJulen

📼 by @BetaKong05

💡 info by @runners_es pic.twitter.com/dwMIyTbcG1