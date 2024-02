Ranking ATP: Daniel Galán, el mejor colombiano, Camila Osorio ascendió

Como es costumbre en el mundo del tenis, el ranking ATP y del WTA, es el escalafón que se encarga de seleccionar a los mejores del mundo en un listado único.



Para esta ocasión, se dieron algunos cambios, sin embargo, en la parte alta, Novak Djokovic se sigue manteniendo como el mejor del mundo, mientras que Carlos Alcaraz lo persigue en la segunda posición y Jannik Sinner, logró por primera vez ubicarse en el podio del ranking, siendo tercero.

Por la parte de los colombianos, Daniel Galán es el mejor ubicado y el único dentro del top 100 de tenistas, ubicándose en la casilla 78, ascendiendo dos posiciones en comparación a la última entrega del escalafón, tras su paso por el reciente ATP de Buenos Aires. No obstante, no está en su mejor momento debido a que en julio de 2023 logró ascender hasta la posición 53.



Nicolás Mejía es 400 y Adria Soriano Barrera se ubica en la casilla 586 del ranking.



En la rama femenina, María Camila Osorio, quien recientemente había salido del escalafón WTA, logró retornar a la posición 100, a pesar de no estar en su máximo rendimiento tras sus últimas participaciones, dónde no ha logrado llegar a instancias finales.



Cabe resaltar que actualmente Osorio, se encuentra recuperándose de un quebranto de salud que la mantiene alejada de las canchas durante varios días. Se espera que pueda retornar a la competencia oficial en medio de la gira que tiene programa en Estados Unidos a finales de febrero y comienzos de marzo.