Conor McGregor no se queda en silencio y responde al reto de Topuria

Tras conseguir la victoria y consagrarse como campeón del mundo del peso pluma, luego de un impresionante KO a Alexander Volkanovski, Ilia Topuria reveló cuál sería su próxima gran pelea.



Ahora, Conor McGregor, quien es uno de los luchadores más reconocidos e importantes en la historia del UFC fue el retado por Topuria afirmando que: “McGregor, si tienes pelotas, te espero en España”.

La respuesta no ha tardado y aunque se desconocen detalles de cuando y cómo sería este enfrentamiento, McGregor no dudo en aceptar el desafío impuesto por el nuevo campeón.



Por medio de los comentarios en una publicación de Instagram realizada por la cuenta de ESPN en las que se mencionaban las declaraciones de Ilia Topuria, el recordado luchador escribió: “Tengo pelotas enormes, tengo 4 hijos”, dando a entender que está listo para aceptar una nueva pelea.



Posteriormente, en la rueda de prensa, el nuevo campeón respondió al diario AS, las razones que lo llevaron a realizar este llamado. “Porque Conor representa el último capítulo de las MMA. Entonces, para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido, es la pelea que yo quiero”, dijo.



De acuerdo al anteriormente medio citado, esta pelea se estaría planeando para que se realizara en el mítico estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, debido al empeño que tiene Topuria de llevar la UFC al país que lo recibió cuando tenía 15 años.