Maluma metió en problema legal a un reconocido programa español

En las últimas horas, el cantante colombiano Maluma estuvo haciendo varios conciertos en España y además aprovechó para estar en algunos programas de radio y televisión en ese país.



En uno en los que estuvo fue ‘El Hormiguero’ conducido por el presentador Pablo Motos y que indagó al cantante colombiano sobre varios aspectos de la vida personal de Maluma.

Uno de esas que contó fue la vez que Madonna fue a la casa del artista en Medellín y que fue duro de convencer a la artista de que fuera a Colombia: “Le volví a llamar y me dice ‘la única forma es que vaya de entrada y salida; voy allá, hacemos los ensayos, hago el concierto y me regreso’. Le dije ‘bueno, ¿te quieres quedar en mi casa?’ Y ella me dijo ‘Claro, me encantaría quedarme en tu casa’”, señaló.



Tras esto, Maluma interpretó su más reciente éxito ‘Coco Loco’, pero allí puso en apuros a la producción del programa puesto que el cantante compartió una copa de mezcal con Pablo Motos y dejaron a vista la botella de licor, una cuestión que infringe la ley española ya que no se puede hacer publicidad de una bebida alcohólica que supere el 36% de grados de alcohol.



La ley de publicidad señala que en España no se puede mostrar este tipo de bebidas alcohólicas, cuando contienen más de 20 grados en cualquier franja de televisión, excepto de 1:00 a.m. a 5:00 a.m.



Pues bien, por esta razón el programa fue demandado por Facua –Consumidores en acción, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en donde el argumento fue el incumplimiento de la ley anteriormente mencionada.



En la demanda, Facua anota que el presentador era consciente de la infracción que estaba cometiendo y que de todos modos siguió con normalidad su programa.



Vale señalar que es la primera vez que el programa tiene que asumir una situación legal por algo que hizo un invitado al set involuntariamente.