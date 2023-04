Maluma pasó desapercibido en concurrida zona en Ciudad de México

Maluma es sin duda uno de los artistas más famosos del género urbano y es por ello que es reconocido fácilmente en cualquier lugar.



No obstante, el cantante sorprendió a todos al compartir un video en donde se le ve caminando tranquilamente por la Ciudad de México sin ser reconocido.



El colombiano en su TikTok compartió una corta grabación en donde se le ve caminando entre una gran multitud con una gorra rosada y unos lentes, que hacían que no fuera fácil reconocerlo, pese a que eran las 5 de la tarde y estaba lleno de gente.

Su publicación que acompañó con el mensaje: “¿Alguien me vio?” se volvió viral y varios de sus seguidores aseguraron que sí llamaba la atención, pero que por su ropa parecía que se tratara de un doble.



“¡Qué, yo sí te vi! Y Justo dije ese está muy sospechoso, se parece a Maluma, pero dije: no creo, Maluma no estaría aquí. Te tuve tan cerca”, “Por su chamarra Prada y en el Zócalo dije seguro es clon”, “¡Ay, nooooo!!! Por qué no fui al centro”, “Yo me hubiera dado cuenta”.



Por su parte, en otras publicaciones se le ve acompañado de Susana Gómez y por su emoción, parece que no se trata de una visita de turismo, sino que podría haber ido para reconocer un sitio para una futura presentación.



Además, colocó: “Pronto mi primer Zócalo. Se acordarán de este post”, colocó el artista dando a entender que se presentaría en el país.