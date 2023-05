Maluma, emocionado en la presentación de 'uvita', su nuevo Ferrari

Con varios gritos y palabras de agradecimiento, el cantante colombiano Maluma recibió en las últimas horas una de las adquisiciones más importantes que ha hecho en su vida.



Y es que el artista recibió su nuevo Ferrari F8 Tributo, un vehículo avaluado entre 1.600 y 1.800 millones de pesos y que pidió en color morado.



Maluma decidió compartir el emotivo momento a través de su cuenta de Tik Tok, que posee más de 6 millones de seguidores.

Allí, se le ve al antioqueño tomándose una bebida caliente cuando alguien le avisa que había llegado un regalo. Al inicio se le ve escéptico, pero luego no pudo contener los gritos de emoción.



“Todas estas cosas materiales son importantes, y merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas, pero lo más importante es que estas cosas tienen que ser de motivación pa’ todo el que me ve. Los sueños sí se hacen realidad, el trabajar duro, el sacrificio. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio”, señaló antes de destapar el auto.



El automóvil estaba cubierto por una tela de color rojo y cuando la levantó vio su nuevo Ferrari F8 Tributo en tono morado.



Al prender el carro, Maluma continuó con sus gritos y hasta mostró como terminó con la piel erizada. “A soñar, muchachos, a soñar. Los límites están en la cabeza”, concluyó en el metraje.



Vale resaltar que el nuevo Ferrari de Maluma cuenta con una potencia de 720 caballos de fuerza y gracias a su motor V8, es uno de los carros más potentes de la marca italiana.