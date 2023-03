Maluma y el dardo que le tiró a Neymar y a su exnovia Natalia Barulich

Dos años después de su ruptura con Natalia Barulich, Maluma ha hecho referencia nuevamente a su expareja y también al futbolista brasileño Neymar.



Esto en relación a la noticia en donde la modelo habría tenido una relación con el deportista poco tiempo después de su ruptura con el cantante colombiano y que desembocó en su canción ‘Hawái’ en donde con indirectas hace referencia a la situación.



Pues bien, Maluma habló con ‘Alofoke Radio Show’ y allí pegó un duro dardo a Neymar a quien acusó de haberle quitado la novia. A la respuesta los entrevistadores reaccionaron sorprendidos por lo que el cantante aligeró la situación diciendo ‘No mentiras’.

De igual manera, aseguró que la presunta relación que hubo entre Natalia y Neymar no lo afectó para nada: “Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso”.



Por su parte, los entrevistadores le preguntaron cuánto tiempo pasó entre la ruptura y la nueva relación de la mujer: “Demás que a los 30 segundos, no sé...”.



Actualmente Barulich ya no sostiene ninguna relación con Neymar y en cambio se casó con el cantante y vloggero de Dubái, Mo Vlogs. De acuerdo, con los vídeos del cantante, este habría sido un matrimonio arreglado.



Cabe señalar que Maluma en la entrevista confesó haber tenido relaciones con la cantante brasileña Anitta y además avivó los rumores sobre la supuesta relación entre Karol G y Feid en donde dijo que cree que están saliendo desde hace un tiempo.