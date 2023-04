Leclerc sobre su temporada actual: ‘Es la peor de mi vida’

Charles Leclerc no está conforme con su inicio de temporada en la escudería Ferrari. El piloto monegasco no ha obtenido los mejores resultados en las tres primeras carreras del año y solo ha sumado seis puntos.



En Bahréin y Australia, Leclerc no terminó la carrera mientras que en Arabia solo pudo obtener un séptimo puesto.



Ante esto, el monegasco se confesó tras este primer tercio de carreras y aseguró que ha sido la peor temporada de su vida.

"Es la peor temporada de mi vida. Estoy frustrado, obviamente, apenas tengo seis puntos y no lo esperaba", comentó de inicio para Motorsport.com.



"En la curva 1 me lo tomé con calma y en la 3 sinceramente ni estaba planeando adelantar, pero quise meterme en un espacio y choqué con Lance Stroll (Aston Martin)", fue una decisión rápida", complementó sobre su choque en la primera vuelta del GP de Australia.



Por su parte, no le echó culpa a Stroll y afirmó que todo fue un incidente de carrera: "No le echo la culpa a Lance. Creo que fue un incidente de carrera. Pero es muy frustrante porque el resultado final es que me fui a casa sin puntos. Por ahora, en lugar de pensar en objetivos a largo plazo, creo que la prioridad es terminar una carrera sin penalizaciones ni problemas".



Cabe señalar que Leclerc está actualmente 63 puntos por debajo del bicampeón mundial neerlandés que ha ganado dos de las tres primeras carreras.