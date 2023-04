¿Problema a la vista?: Massa denunciaría título de Hamilton en 2008

En 2008, la Fórmula 1 vivió uno de los campeonatos más cerrados de los últimos años cuando en ese momento Felipe Massa en su Ferrari pasó de ser campeón a subcampeón en una sola curva.



Y es que en el final del Gran Premio de Brasil de ese año, Massa cruzó la meta y todos lo daban por campeón, pero en la última curva, Lewis Hamilton pasó a Timo Glock para obtener los puntos suficientes para ganar el título.



Pues bien, además de esos puntos, Hamilton le sirvió el resultado en el GP de Singapur de ese año en donde el piloto de Mclaren quedó tercero y Massa quedó fuera de los puntos.

No obstante, durante esa carrera ocurrió uno de los incidentes más bochornosos de la historia reciente de la F1 que fue el accidente deliberado de Nelson Piquet Jr, un choque que beneficiaría a Fernando Alonso para que consiguiera el triunfo con su Renault.



Pues bien, 15 años después de lo sucedido, el anterior dueño de la F1, Bernie Ecclestone aseguró que sabía del accidente de Piquet Jr. al igual que el presidente de la FIA en ese entonces, Max Mosley.



Esta confesión que se dio recientemente ha provocado la indignación de Massa que se refirió al tema tras las declaraciones de Ecclestone en diálogo con ‘Motorsport.com’.



"En primer lugar, es muy triste descubrir que una carrera fue un robo. Eso quedó claro al año siguiente. Hubo castigos para Briatore y Pat Symonds, mientras que con el resultado de algo que fue robado no pasó nada", comentó el brasileño de entrada.



"Y después de 15 años, escuchamos que el entonces dueño de la categoría habla de que lo sabía en 2008, junto con el presidente de la FIA, y no hicieron nada para no ensuciar el nombre de la F1. Esto es muy triste. Saber que te robaron algo, que el resultado de esa carrera debía ser anulado y yo tendría un título. Al final, el mayor perdedor con ese resultado fui yo. Vamos más allá para entender todo esto", agregó.



Por su parte, aseguró que podría emprender acciones legales y que no buscaría una compensación económica: "Hay reglas, hay muchas cosas que, dependiendo del país, no se puede volver atrás después de 15 años para resolver una situación... Nunca iría a por ello pensando en lo económico, iría a por ello pensando en la justicia".



Además, comparó su caso con el del ciclista Lance Armstrong a quien se le quitó sus títulos en el Tour de Francia años después tras probarse que se dopó: "Hemos visto pasar otras situaciones en el deporte, como con Armstrong, que se demostró que estaba dopado y perdió todos sus títulos. ¿Cuál es la diferencia?".



Finalmente, pese a que quiere justicia, Massa afirmó que no tiene en su mente ese título de 2008: "Soy un tipo totalmente feliz con mi vida, he tenido mucho más de lo que imaginaba. Soy un tipo cero frustrado con cualquier tipo de situación, pero esto es muy serio, pensando como deportista y en el deporte. Eso no me va a cambiar la vida. Si mañana vienen y me dicen 'eres campeón del mundo', no cambiará nada".