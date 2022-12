La millonada que perdió ‘La Liendra’ tras el título de Argentina

Argentina en una final de infarto consiguió quedarse con la Copa del Mundo en Catar 2022 y consiguió su tercer Mundial después de superar a Francia en un partido que pasará a la historia.



La final fue bastante emocionante del inicio hasta el final como también fue la jornada para las casas de apuestas que tuvieron un día bastante movidas ya que las cuotas para este compromiso se movieron de un lado a otro durante el juego.



Ese fue el caso de Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ uno de los creadores de contenido con más seguidores en Colombia y que apostó una suma importante de dinero a favor de Francia.

“¡Vamos, Francia! Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”.



Sin embargo, al final el influencer terminó perdiendo hasta cinco millones de pesos y quedó bastante aburrido no solo porque perdiera Francia sino por el dinero que tuvo que ceder.



De igual manera, ‘La Liendra’ reconoció que Argentina fue justo campeón y que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia.



“Pongámonos serios. De corazón felicito a Argentina y a Messi, lo merecen. Soy fan de CRISTIANO, pero si hay un jugador que se ha sacrificado y ama el fútbol como él es MESSI. Son los dos mejores del mundo. ¡FELICIDADES, LEO! Si no era el ‘Bicho’, eras tú. Me cerraste la boca y demostraste de qué estás hecho”.