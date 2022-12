Scaloni le ganó a Maradona y prensa argentina: superó fuertes críticas

Lionel Scaloni hizo historia: es el único técnico que ganó la Copa América (Brasil 2021) y la Copa Mundial (Qatar 2022) con el seleccionado de Argentina.



El entrenador de 44 años, nacido en la pequeña ciudad de Pujato (provincia de Santa Fe), superó todas las expectativas y llegó más lejos que lo que cualquier argentino hubiera imaginado, pues asumió como interino luego del fracaso en la Copa del Mundo de Rusia 2018.



Scaloni les ganó a todos sus críticos y detractores. Y es que los aficionados argentinos no olvidan las fuertes críticas de famosos comentaristas, relatores, periodistas y exfutbolistas en los principales medios de comunicación del país.



Hasta Diego Maradona se expresó con dureza al hablar de Scaloni como entrenador del seleccionado albiceleste.



“En Argentina tenemos al muchacho este Scaloni que no tiene la culpa de estar ahí. A Scaloni lo empujaron ahí. El problema es que mañana se crea técnico y diga ‘yo quiero ir al Mundial’. No. Vos podés ir al Mundial de motociclismo, de fútbol, no. Me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos que al Tata (Gerardo) Martino se lo lleven los mexicanos”, dijo Maradona en su momento.



“Scaloni es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico”, fue tal vez la frase más icónica de Maradona sobre el proceso que inició en 2018.



El entrenador de Argentina le ganó a las duras críticas de periodistas como Martín Líberman, Mariano Closs, Sebastián Vignolo, y de nombres como Óscar Ruggeri, entre otros.



En el camino fueron cambiando de opinión, pues Scaloni ganó dos títulos que le devolvieron el brillo y el prestigio al fútbol argentino. Pero los hinchas no olvidan que al entrenador lo destrozaron, lo menospreciaron y nunca le dieron la confianza.