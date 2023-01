Jose Mourinho, ¿De entrenador de fútbol al cine de Hollywood?

José Mourinho es sin duda uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol, pero también uno de los más polémicos debido a sus explosivas declaraciones y arrogancia.



Esto ha hecho que a lo largo de su carrera el portugués se haya vuelto un enemigo para varios fanáticos. Sin embargo, ahora esta figura de villano podría pasar al cine, si así como lo lee.



Y es que ‘The Special One’ estaría siendo contemplado como uno de los villanos de la nueva película de James Bond, el agente 007, según confirmó el director Sam Mendes quien dirigió ‘Skyfall’ y ‘Spectre’.

Según el cineasta en una entrevista para ‘The Guardian’ si tuviera que elegir un villano para la nueva película sería Mourinho: “¿Un gran villano para James Bond? José Mourinho. No hay nada mejor que eso, ¿verdad?”, comentó.



Por otro lado, Mendes aseguró que el deporte es una fuente de inspiración para su trabajo y comparó el trabajo de un técnico con un director de cine.



“Operar bajo tensión, táctica, estrategia. Dirigir no es diferente de entrenar en el sentido de que cada jugador necesita algo diferente: algunos necesitan que les presione mucho, otros necesitan sentirse seguros, algunos necesitarán trabajar a su ritmo, otros según un régimen. No todo el mundo tiene que seguir la misma dieta", mencionó.



Finalmente, aseguró que el único trabajo que tiene tanta presión como el de dirigir una película de James Bond es dirigir a la selección inglesa de fútbol y que buscará hablar con Gareth Southgate sobre el tema.



Cabe resaltar que Sam Mendes ha sido ganador del Óscar con la película ‘Belleza Americana’ y ganó el Globo de Oro con su película ‘1917’. Además, fue nombrado con la orden de Comendador de la Orden del Imperio Británico.